Под новые санкции США попали олигархи и главы госкомпаний

В опубликованном Минфином США списке 26 человек, среди них — Николай Патрушев, Олег Дерипаска, Алексей Миллер и Кирилл Шамалов

Олег Дерипаска (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Министерство финансов США опубликовало санкционный список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний. Полный список доступен на сайте ведомства.

Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бизнесмен Игорь Ротенберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов. Всего в перечне 26 физических лиц. Кроме того, в список попали гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и депутат Госдумы Владислав Резник.

Также под санкции попали юридические лица, включая агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа «ГАЗ», ООО «Газпром бурение», UC Rusal.

Представитель «Сургутнефтегаза» отказался комментировать санкции против гендиректора Владимира Богданова. Депутат Госдумы Владислав Резник сказал РБК, что сможет прокомментировать его попадание в санкционный список после того, как он сам прочитает этот документ. Представитель Кирилла Шамалова Рашид Нуреев не стал комментировать его попадание в санкционный список США. «Я впервые это слышу от вас, не готов это как-то комментировать», — заявил Румянцев. Представитель Ротенберга также от комментариев отказался.

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