FA предостерегло о соблазне из-за чисток в армии Китая

Как считает журнал, иностранцы могут решить, что хаос в НОАК означает невозможность проведения Китаем военных действий против Тайваня или в Южно-Китайском море

По мере проведения председателем КНР Си Цзиньпином чисток в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у иностранцев может возникнуть соблазн решить, что хаос в НОАК означает невозможность проведения военных действий против Тайваня или в Южно-Китайском море, сообщает журнал Foreign Affairs.

Но при этом, как пишет журнал, иностранцы в таком случае упускают ключевую особенность чистки — растущее недовольство Си Цзиньпина неспособностью НОАК выполнить его приказ «вести и выигрывать войны».

Foreign Affairs считает, что одержимость председателя КНР стабильностью внутри страны означает, что он бы не проводил столь масштабные и разрушительные преобразования, если бы не спешил.

Это не значит, что он движется к войне, но те, кто сомневается в его решимости добиться «великого возрождения китайской нации», сильно рискуют, утверждает журнал.

В настоящий момент Си Цзиньпин сосредоточился на создании «экономики-крепости» и обеспечении боеспособности НОАК на случай, если военные действия станут неизбежными.

Ранее в Китае отправили в отставку генерала Чжан Юся, одного из самых влиятельных военных руководителей Китая и давнего соратника Си Цзиньпина. Минобороны КНР в конце января сообщило, что 75-летний генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины».

Бывший советник президента США по нацбезопасности (2021–2025) Джейк Салливан назвал отставку Юси «сейсмическим событием».

Помимо Юси, под расследование попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник ее объединенного штаба. Его подозревают «в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

В прошлом году в Китае наказали почти 70 чиновников за коррупцию. К ответственности в стране привлекли 983 тыс. человек в общей сумме. За год расследовали более 1 млн дел о коррупции, 115 из которых были связаны с чиновниками.

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство перебралось с материкового Китая на Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. Вплоть до 1970-х годов подобного мнения придерживалась значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавали коммунистическое правительство Китайской Народной Республики. Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР. В сентябре 2025 года генерал-лейтенант в отставке Хэ Лэй, бывший вице-президент Академии военных наук армии КНР заявил, что у КНР достаточно обычных вооружений, чтобы «решить тайваньский вопрос», но мирное воссоединение предпочтительнее.