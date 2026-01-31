TOI заметила активность Ирана на объектах, атакованных США летом 2025-го

Согласно спутниковым снимкам, на поврежденных летом 2025 года объектах в Исфахане и Натанзе, построили крыши. Помимо этого, Иран также работает над восстановлением объекта в Парчине, который был уничтожен Израилем в 2024 году

На двух иранских ядерных объектах, которые подверглись ударам Израиля и США летом 2025 года, замечена активность Ирана, сообщает The Times of Israel, приводя в доказательство спутниковые снимки частной американской компании в области дистанционного зондирования Земли Planet Labs PBC.

Речь идет об объектах в Исфахане и Натанзе. Согласно спутниковым снимкам, на этих двух объектах построили крыши.

По мнению экспертов, новые крыши не похожи на начало реконструкции. Один из экспертов выразила мнение, что Иран, вероятно, пытается «оценить, пережили ли удары ключевые активы, такие как ограниченные запасы высокообогащенного урана».

«Они хотят иметь возможность добраться до любых восстановленных активов, до которых смогут, без того, чтобы Израиль или США видели, что уцелело», — сказала она.

Согласно снимкам, Иран начать строить крышу над заводом в Натанзе в декабре 2025 года, работы завершили к концу месяца. В Исфахане такую же крышу построили недалеко от северо-восточного угла объекта к началу января 2026 года.

Кроме этого, в Исфахане засыпали два туннеля в горе недалеко от объекта. Третий туннель очистили от земли и построили новую стену, как предполагает газета, для безопасности.

Один из экспертов считает, что целью работ, вероятно, является «скрыть активность, а не, скажем, отремонтировать или восстановить сооружение для использования».

Помимо этого, последние несколько недель Иран работает над восстановлением объекта в Парчине, который был уничтожен Израилем в результате авиаудара в октябре 2024 года, уточняет The Times of Israel.

«Объект был восстановлен очень быстро», — сказал аналитик компании по разведке на основе открытых источников Janes Information Services Льюис Смарт, изучающий ядерную программу Ирана.

«Его расширяют, чтобы потенциально сделать более устойчивым к проникающим атакам и бомбардировкам <...> В сооружение устанавливается довольно большая защитная емкость, которая может использоваться для испытаний со взрывчатыми веществами», — считает Смарт.

Израиль начал наносить удары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Операция получила кодовое название «Ам Ке-Лави» — «Восстающий лев». Израиль атаковал заводы по обогащению топлива и урана в Фордо и Натанзе, ядерные объекты в Араке и Исфахане, завод по производству электроники в Ширазе, топливный терминал в Тегеране, командные центры КСИР и здание иранского гостелевидения.

В тот же день Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля, в том числе с использованием баллистических и гиперзвуковых ракет.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о прямых попаданиях по подземным залам обогащения на иранском объекте в Натанзе. Изменений не зафиксировали на объектах в Фордо и Исфахане. В последнем повреждены центральная химическая лаборатория, заводы по переработке урана, по производству топлива для тегеранского реактора и по переработке фторида урана, говорил глава агентства Рафаэль Гросси.

22 июня 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ядерные амбиции Тегерана были уничтожены. По его словам, цель операции была в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, а не в смене режима.

Спустя два дня президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем.

Исфаханский центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства. Там базируются установка по изготовлению пластинчатых твэлов (тепловыделяющий элемент — стержни, которые опускают в реактор для контроля над цепной реакцией) и установка по конверсии урана, где производится гексафторид урана, также действует радиохимический завод и другие. Уранообогатительный завод в городе Натанз — крупнейший в Иране, включает надземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами. Его подземная часть может размещать до 50 тыс. центрифуг, в настоящее время там установлены 16 тыс., из которых эксплуатируются 13 тыс., которые обогащают уран до 5%. Надземная часть включает несколько сотен центрифуг, где производится обогащение до 60%. По данным МАГАТЭ, электрическая инфраструктура на заводе была разрушена израильскими ударами, и потеря электроэнергии могла также повредить центрифуги на объекте. Уранообогатительный завод в Фордо — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум. По договору СВПД должен был быть переоборудован в исследовательский центр не более чем с 1044 центрифугами типа IR-1. Включает каскады из порядка 3 тыс. газовых центрифуг, в большинстве — наиболее современных IR-6, закачка газа началась в ноябре 2019 года.