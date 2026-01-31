 Перейти к основному контенту
Родригес заявила о предложении закона о всеобщей амнистии в Венесуэле

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что власти рассмотрят закон об амнистии, который может охватить дела с 1999 года.

«Пусть это будет закон, который поможет залечить раны, оставленные политическими противостояниями, насилием и экстремизмом. Пусть он служит восстановлению справедливости в нашей стране и восстановлению мирного сосуществования венесуэльцев», — сказала Родригес в Верховном суде юстиции, ее цитирует Reuters.

Закон охватит дела с 1999 года, и объявит «всеобщую амнистию», заявила Родригес (цитата по Town and Country Today). Вместе с тем закон не затронет участников убийств, серьезных нарушений прав человека и наркопреступлений, подчеркнула врио президента.

Она также сообщила, что центр содержания под стражей Эликоиде в Каракасе, который правозащитные организации долгое время критиковали как место издевательств над заключенными, будет преобразован в центр спорта и социальных услуг.

Венесуэла осудила санкции США против торгующих с Кубой стран
Политика

Родственники заключенных давно требовали освобождения политзаключенных, подчеркнул Reuters. По данным правозащитников еще сотни остаются за решеткой. Амнистия призвана способствовать восстановлению справедливости и мирного сосуществования венесуэльцев.

Еще в начале января Associated Press сообщила, что Венесуэла начала освобождать политических заключенных. Среди отпущенных были оппозиционные деятели, активисты и журналисты, включая лидера оппозиции Биаджо Пильери и бывшего кандидата в президенты Энрике Маркеса. Правительство республики назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира. Власти заявляют об освобождении 626 человек, однако правозащитники называют меньшую цифру — 229.

