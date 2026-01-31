Прокуратура сообщила о задержке четырех рейсов в Магадан и на Камчатку
Самолеты авиакомпаний «Сибирь» (из Новосибирск-Магадан) и «Аэрофлот» (Москва — Петропавловск-Камчатский) вынужденно ушли на запасные аэродромы, в воздушном хабе Магадана задержаны вылеты двух рейсов. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.
«Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании «Сибирь» Новосибирск-Магадан, было вынуждено уйти на запасной аэродром Петропавловск-Камчатский по причине неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
Рейс «Аэрофлота» Москва — Петропавловск-Камчатский незапланированно сел в Магадане, в аэропорту которого также задерживают вылеты двух рейсов — в Новосибирск и Ягодное.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, пока они ждут рейсов.
По данным NSK.1, три рейса опаздывают с прилетом в новосибирский аэропорт «Толмачево», дольше всех задержка (почти девять часов) у лайнера из Магадана.
В середине декабря транспортная прокуратура сообщила о задержке рейсов на Камчатку и в Магадан «в связи с неблагоприятными погодными условиями», ситуация затронула около 4 тыс. пассажиров.
