Саудовский министр предрек усиление Ирана, если Трамп не исполнит угрозы

По словам главы Минобороны Саудовской Аравии, если США не нанесут удар по Ирану это только ободрит режим. Об этом он сказал на закрытой встрече, передают источники Axios

Халид бин Салман Аль Сауд (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман Аль Сауд заявил на закрытом брифинге в Вашингтоне 30 января, что если американский президент Дональд Трамп не выполнит свои угрозы в отношении Ирана, сообщили Axios четыре источника, которые присутствовали на встрече.

Американские чиновники сказали, что Тегеран, похоже, не заинтересован в сделке на условиях США.

«Иран всегда хочет заключить сделку. Но проблема в том, какую сделку вы хотите заключить. Какую сделку хочет заключить Иран и какую сделку США готовы принять? Это очень хороший вопрос, и мы не видим, чтобы это сходилось в данный момент», — сказал чиновник из стран Персидского залива.

По словам источников, Халид бин Салман выразил мнение, что Трампу придется применить военную силу после недель угроз, но ему также придется попытаться смягчить риски региональной эскалации.

«На данном этапе, если этого не произойдет, это только ободрит режим», — сказал он, передают источники.

Всего три недели назад Саудовская Аравия призывала США не бомбить Иран и предупреждала о риске региональной войны, заявляют американские чиновники. Одной из причин смены позиции может, что Саудовская Аравия думает, что Трамп уже принял решение нанести удар, и не хотят, чтобы ее видели в оппозиции к этому шагу.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика не будет вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, если Трамп не прекратит угрожать.

По мнению Арагчи, переговоры по снижению напряженности между Ираном и США должны основываться на «справедливом и равноправном» подходе и не могут начинаться с угроз.

Президент США заявил накануне днем, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и предупредил Тегеран о более жесткой атаке, чем та, что была летом 2025 года. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда Трамп.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади на фоне заявления сказал, что страна вступает в третий этап конфликта с США и Израилем. Арагчи тогда подчеркнул, что Иран готов дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию против страны.

В Иране в конце декабря вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Тегеран возложил ответственность за беспорядки на США и Израиль. Дональд Трамп пригрозил военным ударом по Ирану, если правительство применит силу для подавления протестов. Однако позже он заявил, что передумал после того, как в Иране были отменены некоторые смертные приговоры. Также он призвал к свержению верховного лидера Али Хаменеи, обвинив его в полном упадке страны и «невиданном уровне насилия».