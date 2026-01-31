 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В конгрессе США потребовали объяснений по призывам захватить приход УПЦ

Сюжет
Военная операция на Украине
Член Палаты представителей Конгресса США вызвала посла Украины из-за призывов захватить церковь Рождества в Кузьмине

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину дать объяснения по вопросу незаконного захвата церкви в Хмельницкой области.

В Х парламентарий написала, что несмотря на ее предупреждения, на Украине олигарх Анатолий Михайлюк призывает местных жителей захватить церковь Рождества в Кузьмине. «Я буду ждать Ольгу Стефанишину для разъяснений коллегам в моем офисе на этой неделе», — говорится в сообщении Анны Паулины Луны.

Как сообщила Хмельницкая епархия Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в декабре 2025 года в Кузьмине состоялись незаконные собрания по смене подчиненности прихода Свято-Рождество-Богородичной церкви. На них привезли людей из других сел, а организаторами выступили местный олигарх Анатолий Михайлюк с сыном и ряд политиков.

Община англиканской церкви в Москве заявила о дестабилизации из-за рубежа
Общество
Англиканский собор Святого Андрея, Москва

Они пытались перевести приход в Православную церковь Украины (ПЦУ), нарушив закон и устав, поскольку решения о статусе общины могут принимать только полномочные приходские собрания с участием настоящих членов религиозной общины, говорится в сообщении религиозной организации.

После этого религиозная община УПЦ Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кузьмин Хмельницкой епархии направила Анне Полине Луне обращение. Парламентарий опубликовала текст в X и заявила, что попытки силового захвата храма УПЦ являются неприемлемыми.

Она также обратилась к украинским властям, предупредив, что США отслеживают захваты церквей и составляют список чиновников, причастных к таким действиям. «Будут последствия, если Рождество-Богородичную приходскую общину в Кузьмине отберут у верующих Украинской православной церкви», — подчеркнула Анна Полина Луна.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ и ПЦУ. Последняя была образована в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В 2019 году патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии. РПЦ считает ПЦУ раскольнической.

Это не первый случай сообщений о попытках захвата приходов УПЦ.

Так, в октябре 2024 года около ста человек ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и выгнали прихожан с ночной литургии. В июне 2023 года представители ПЦУ (РПЦ считает ее раскольнической) взломали дверь храма в Белогородке Киевской области и отказались пускать прихожан УПЦ.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ).

Однако храмы УПЦ регулярно подвергаются нападениям на Украине, а священнослужители — преследованиям.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Церковь посол Украины США
Материалы по теме
Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины
Технологии и медиа
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины
Политика
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
FA предостерегло о соблазне из-за чисток в армии Китая Политика, 03:01
В конгрессе США потребовали объяснений по призывам захватить приход УПЦ Политика, 02:35
Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд Политика, 02:09
Венесуэла осудила санкции США против торгующих с Кубой стран Политика, 01:52
Сокурова и Тодоровского исключили из совета по развитию кинематографии Общество, 01:40
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare отменили смертную казнь Общество, 01:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Более 200 человек погибли при обрушении шахты в провинции ДР Конго Общество, 00:52
Минюст США объяснил пропажу документа о Трампе из файлов Эпштейна Политика, 00:40
Завершилось следствие в отношении Мошковича и Басова Общество, 00:34
Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США Политика, 00:34
Маколей Калкин простился с экранной мамой из «Один дома» Кэтрин О'Харой Общество, 00:27
Bloomberg рассказал, что Фицо предложил Европе «оливковую ветвь» мира Политика, 00:03