В конгрессе США потребовали объяснений по призывам захватить приход УПЦ

Член Палаты представителей Конгресса США вызвала посла Украины из-за призывов захватить церковь Рождества в Кузьмине

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину дать объяснения по вопросу незаконного захвата церкви в Хмельницкой области.

В Х парламентарий написала, что несмотря на ее предупреждения, на Украине олигарх Анатолий Михайлюк призывает местных жителей захватить церковь Рождества в Кузьмине. «Я буду ждать Ольгу Стефанишину для разъяснений коллегам в моем офисе на этой неделе», — говорится в сообщении Анны Паулины Луны.

Как сообщила Хмельницкая епархия Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в декабре 2025 года в Кузьмине состоялись незаконные собрания по смене подчиненности прихода Свято-Рождество-Богородичной церкви. На них привезли людей из других сел, а организаторами выступили местный олигарх Анатолий Михайлюк с сыном и ряд политиков.

Они пытались перевести приход в Православную церковь Украины (ПЦУ), нарушив закон и устав, поскольку решения о статусе общины могут принимать только полномочные приходские собрания с участием настоящих членов религиозной общины, говорится в сообщении религиозной организации.

После этого религиозная община УПЦ Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кузьмин Хмельницкой епархии направила Анне Полине Луне обращение. Парламентарий опубликовала текст в X и заявила, что попытки силового захвата храма УПЦ являются неприемлемыми.

Она также обратилась к украинским властям, предупредив, что США отслеживают захваты церквей и составляют список чиновников, причастных к таким действиям. «Будут последствия, если Рождество-Богородичную приходскую общину в Кузьмине отберут у верующих Украинской православной церкви», — подчеркнула Анна Полина Луна.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ и ПЦУ. Последняя была образована в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В 2019 году патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии. РПЦ считает ПЦУ раскольнической.

Это не первый случай сообщений о попытках захвата приходов УПЦ.

Так, в октябре 2024 года около ста человек ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и выгнали прихожан с ночной литургии. В июне 2023 года представители ПЦУ (РПЦ считает ее раскольнической) взломали дверь храма в Белогородке Киевской области и отказались пускать прихожан УПЦ.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ).

Однако храмы УПЦ регулярно подвергаются нападениям на Украине, а священнослужители — преследованиям.