0

Каждый третий россиянин боится проблем на границе во время путешествий

Каждый третий россиянин (30%) испытывает страх из-за возможных проблем на границе при путешествии, а большинство (81%) — боится забыть документы. Такие результаты получил консьерж-сервис Onlinetours Premium по итогам опроса путешественников, данные есть у РБК.

Большинство участников опроса сообщили, что испытывают тревогу перед путешествиями, причем 81% респондентов признались, что больше всего боятся оставить дома паспорт и билеты. Перед вылетом многие многократно проверяют документы. Так, 44% делают это 3–4 раза, 18% — пять и более, 10% теряют счет проверкам, 28% ограничиваются одной-двумя. Опыт забытых документов есть у 46% респондентов, 21% сталкивались с этим несколько раз, 33% никогда.

Кроме того, 63% респондентов волнуются из-за возможной потери денег и банковских карт, а 58% — телефона.

Среди неожиданных ситуаций участники опроса заявили, что переживают из-за возможных задержек или отмен рейсов (73%), а 30% опасаются проблем на границе.

Россияне назвали самые опасные для туризма страны
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Вместе с тем, 42% опрошенных заявили, что чувствуют себя спокойно и уверенно перед поездкой.

Как показали результаты исследования, уровень тревожности у респондентов заметно снижается после начала путешествия — 70% расслабляются после регистрации на рейс, 29% продолжают нервничать до посадки.

В октябре 2025 года аналитики сервиса Onlinetours сообщили, что самыми популярными направлениями для осеннего отпуска среди россиян являются Турция, Египет и Таиланд. Согласно исследованию сервиса, треть российских туристов (33,1%) предпочла провести осенний бархатный сезон на турецких курортах. Египет оказался вторым по популярности (23%), за ним следует Таиланд (12%).

При этом внутренний туризм не пользуется большим спросом — туры по России выбрали лишь 6,1% путешественников, несмотря на низкую стоимость — 56 тыс. руб.

