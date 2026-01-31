Военные уничтожили 26 дронов над Россией за ночь
Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Так, самое большое количество БПЛА, 17 аппаратов, было сбито в небе над Брянской областью, семь — над Смоленской, а еще по одному над Белгородской областью и Крымом.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в свою очередь о перехвате семи дронов над регионом за ночь, утончив, что пострадавших и разрушений нет.
Глава Брянской области Александр Богомаз также отчитался, что в результате перехвата 17 БПЛА в регионе никто не пострадал, ничего не разрушено.
