Военная операция на Украине
0

Военные уничтожили 26 дронов над Россией за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Так, самое большое количество БПЛА, 17 аппаратов, было сбито в небе над Брянской областью, семь — над Смоленской, а еще по одному над Белгородской областью и Крымом.

ВС России перехватили за ночь семь БПЛА над Смоленской областью
Политика

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в свою очередь о перехвате семи дронов над регионом за ночь, утончив, что пострадавших и разрушений нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз также отчитался, что в результате перехвата 17 БПЛА в регионе никто не пострадал, ничего не разрушено.

