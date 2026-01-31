 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей ждет прохладный день с переменной облачностью 31 января

Температура воздуха в Москве 31 января будет достигать минус 19-20 градусов, жителей ждет прохладный и облачный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Дневная температура будет колебаться на отметке от минус 15 до минус 19-20 градусов при влажности воздуха 69-76%. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 748 мм рт. ст., что соответствует стандартным зимним показателям.

В воскресенье, 1 февраля, температура снизится до минус 21 градуса, а ветер усилится до 5 м/с.

В Москве в ночь на 30 января ожидается похолодание до минус 20 градусов
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил утром 31 января, что температура прошедшей ночью в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила минимум минус 18,3 градуса, что лишь на 0,2 градуса не дотягивает до самых низких значений нынешней зимы. «Предстоящая ночь в столичном регионе ожидается чуть менее морозной», — уточнил Леус.

Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Мурманск и Североморск снова частично остались без света Общество, 08:00
WSJ узнала, какой вариант нападения на Иран попросил разработать Трамп Политика, 07:40
Военные уничтожили 26 дронов над Россией за ночь Политика, 07:29
Москвичей ждет прохладный день с переменной облачностью 31 января Общество, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
TOI заметила активность Ирана на объектах, атакованных США летом 2025-го Политика, 06:58
ВС России перехватили за ночь семь БПЛА над Смоленской областью Политика, 06:53
Прокуратура сообщила о задержке четырех рейсов в Магадан и на Камчатку Общество, 06:42
Юрист рассказала, что в марте Усольцевых могут объявить погибшими Общество, 06:17
В США восемь заключенных сбежали из центра содержания в Луизиане Общество, 05:55
Саудовский министр предрек усиление Ирана, если Трамп не исполнит угрозы Политика, 05:23
В Орле объявили эвакуацию ряда улиц для обезвреживания частей ракеты Политика, 05:13
Мисс Конгениальность и герой мюзикла: каким Трампа изображали на обложках Политика, 05:03 
Иран отказался от переговоров с США, пока Трамп не перестанет угрожать Политика, 04:37