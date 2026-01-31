Москвичей ждет прохладный день с переменной облачностью 31 января

Температура воздуха в Москве 31 января будет достигать минус 19-20 градусов, жителей ждет прохладный и облачный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Дневная температура будет колебаться на отметке от минус 15 до минус 19-20 градусов при влажности воздуха 69-76%. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 748 мм рт. ст., что соответствует стандартным зимним показателям.

В воскресенье, 1 февраля, температура снизится до минус 21 градуса, а ветер усилится до 5 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил утром 31 января, что температура прошедшей ночью в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила минимум минус 18,3 градуса, что лишь на 0,2 градуса не дотягивает до самых низких значений нынешней зимы. «Предстоящая ночь в столичном регионе ожидается чуть менее морозной», — уточнил Леус.