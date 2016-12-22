WP сообщила о решении Трампа отложить новые антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. Заявление постпреда США при ООН о новых ограничениях в Белом доме назвали ошибкой

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Трамп отложил введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией. Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли.

По данным издания, в воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

Собеседники WP в администрации заявили, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».

В связи с этим в окружении президента США решили дистанцироваться от заявления Хейли. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ограничилась заявлением, что «в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем», не назвав при этом конкретных сроков.

Собеседник The Washington Post в Белом доме при этом признал, что заявление постпреда США в ООН было ее личной инициативой. «Она совершила ошибку, которую теперь необходимо устранить», — сказал он.

Источники газеты The Washington Post указывали, что ранее между Хейли и Трампом возникали разногласия касательно политики в отношении России. Например, еще в прошлом году в ходе выступления в ООН постпред США заявила о том, что Вашингтон намерен следовать курсу прежней администрации в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. По данным WP, Трамп был недоволен этим выступлением, однако потом все же хвалил Хейли за ее последующие действия на посту в ООН.

О том, что Вашингтон в понедельник, 16 апреля, объявит о новых санкциях в отношении Москвы, Хейли рассказала в интервью телеканалу Fox News. Она заявила, что «русские участвуют в ряде неправильных ситуаций», упомянув при этом Иран, Сирию и Венесуэлу.

В Кремле возможные санкции назвали «экономическим рейдерством». Как полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения «не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то».