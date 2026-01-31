Иран отказался от переговоров с США, пока Трамп не перестанет угрожать

По словам главы МИД Ирана, переговоры по снижению напряженности между Ираном и США не должны начинаться с угроз. 28 января Трамп заявил, что к Ирану движется «огромная армада» с авианосцем и пригрозил сильной атакой

Аббас Арагчи (Фото: Sayed Hassan / Getty Images)

Иран не будет вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, если американский лидер Дональд Трамп не прекратит угрожать, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает The New York Times.

По мнению Арагчи, переговоры по снижению напряженности между Ираном и США должны основываться на «справедливом и равноправном» подходе и не могут начинаться с угроз.

«Как мы готовы к переговорам, так мы готовы и к войне», — сказал Арагчи. Он также исключил любые обсуждения иранских баллистических ракет, назвав их жизненно важными для безопасности страны.

«В то же время я должен заявить предельно ясно и однозначно: иранские ракеты, иранская система обороны никогда не станут предметом каких-либо переговоров», — заявил он.

Накануне днем президент США сообщил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда Трамп.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании.

Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади на фоне заявления сказал, что страна вступает в третий этап конфликта с США и Израилем. Конфликт начался летом 2025 года после 12-дневной войны и продолжился массовыми протестами в декабре, вызванными серьезным экономическим кризисом, уточнил он.

Арагчи тогда подчеркнул, что Иран готов дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию против страны.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако позднее он утверждал, что самостоятельно убедил себя не наносить удар после отмены ряда казней в Иране. Он также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».