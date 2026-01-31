Иран отказался от переговоров с США, пока Трамп не перестанет угрожать
Иран не будет вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, если американский лидер Дональд Трамп не прекратит угрожать, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает The New York Times.
По мнению Арагчи, переговоры по снижению напряженности между Ираном и США должны основываться на «справедливом и равноправном» подходе и не могут начинаться с угроз.
«Как мы готовы к переговорам, так мы готовы и к войне», — сказал Арагчи. Он также исключил любые обсуждения иранских баллистических ракет, назвав их жизненно важными для безопасности страны.
«В то же время я должен заявить предельно ясно и однозначно: иранские ракеты, иранская система обороны никогда не станут предметом каких-либо переговоров», — заявил он.
Накануне днем президент США сообщил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда Трамп.
В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании.
Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади на фоне заявления сказал, что страна вступает в третий этап конфликта с США и Израилем. Конфликт начался летом 2025 года после 12-дневной войны и продолжился массовыми протестами в декабре, вызванными серьезным экономическим кризисом, уточнил он.
Арагчи тогда подчеркнул, что Иран готов дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию против страны.
Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль.
Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако позднее он утверждал, что самостоятельно убедил себя не наносить удар после отмены ряда казней в Иране. Он также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции