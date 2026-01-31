 Перейти к основному контенту

Общество⁠,


В США восемь заключенных сбежали из центра содержания в Луизиане

Восемь заключенных сбежали из центра содержания Riverbend Detention Center в Луизиане, США, сообщает пресс-служба местной полиции в Х.

«Все беглецы считаются опасными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь к ним приближаться», — говорится в сообщении.

По данным местного телеканала WAFB 9 News, одному беглецу предъявлены обвинения в убийстве первой степени и покушении на убийство, еще двоим — в убийстве второй степени.

Согласно информации KQKI News, один из заключенных ожидал вынесения приговора по делу, связанному с убийством в 2023 году. Телеканал Fox уточнил, что полиция объявила облаву.

В правоохранительных органах сообщили, что троих сбежавших в возрасте от 29 до 31 года уже задержали, пятеро (от 19 до 25 лет) до сих пор находятся в бегах.

Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Генеральный прокурор Луизианы Лиз Мёррилл заявила, что находится на связи с шерифом округа Ист-Кэрролл Уидеттом Уильямсом и президентом Ассоциации шерифов Луизианы Кевином Коббом, уточнил Fox.

Офис шерифа, ранее задействовавший большинство своих заместителей в поисках заключенных, останется ведущим органом расследования.

Пока неизвестно, каким образом мужчинам удалось сбежать, дополнительные подробности власти не раскрывают.

