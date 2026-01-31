 Перейти к основному контенту
Общество
Мурманск и Североморск снова частично остались без света

Из-за отключения электроснабжения на участке линии электропередачи (ЛЭП) с временными опорами часть объектов в Мурманске и Североморске в Мурманской области снова остались без света, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что сами опоры повреждены не были. Специалисты переподключают потребителей в рамках уже отработанного алгоритма, приоритет остается у объектов жизнеобеспечения, сообщил губернатор.

Компания «Россети Северо-Запад» сообщила, что нарушение произошло на другом участке ЛЭП, подтвердив, что опоры не были повреждены. По данным компании, погодные условия в области ухудшаются.

В Североморске полностью вернули электричество после обрушения опор ЛЭП
Общество
Фото:Россети Северо-Запад

23 января в Мурманской области из-за образования гололеда и изморози обрушились пять опор ЛЭП, из-за чего в городах началось массовое отключение света. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

Уже на следующий день, 24 января, Чибис сообщил, что специалисты запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения. 27 числа электроснабжение было полностью восстановлено.

В тот же день специалисты установили временные опоры для ЛЭП, установку постоянных опор начали 29 января.

