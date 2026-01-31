 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Орле объявили эвакуацию ряда улиц для обезвреживания частей ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Утром 31 января в Орле будут обезвреживать неразорвавшийся боеприпас, на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта, часть людей эвакуируют. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков во «Вконтакте».

«Завтра специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — говорится в сообщении.

Клычков уточнил, что власти установили зону радиусом 500 метров, из расположенных в ней домов эвакуируют людей. Жители оповещены, на ряде улиц временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Кроме того, жителям домов рядом с СНТ «Часовщик» рекомендовано не запирать окна и двери, сказал Клычков.

В Орле из-за украинской атаки поврежден объект инфраструктуры
Политика

Клычков 26 января сообщил, что в Советском районе Орла на территории СНТ обнаружен элемент взрывного устройства, передает ТАСС. Место оцеплено, ведется охрана. Ситуацию контролируют Минобороны и правоохранительные органы, жителей информируют, после прибытия специалистов будут приняты дополнительные меры безопасности.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Андрей Клычков ракета Орловская область
