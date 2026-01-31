 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ узнала, какой вариант нападения на Иран попросил разработать Трамп

Президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать быстрые и решительные варианты нападения на Иран, которые не приведут к затяжной войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

По их данным, администрация Трампа рассматривала возможность проведения жесткой бомбардировочной кампании, способной привести к падению иранского правительства. Кроме того, американский президент и его советники изучали вариант оказания военного давления на Иран с целью добиться от него дипломатических уступок.

Высокопоставленный чиновник сообщил WSJ, что, несмотря на заявления Трампа о том, что Иран не может обладать ядерным оружием, он намеренно уклоняется от ответа про удары, чтобы скрыть свои реальные стратегические и военные планы.

Материал дополняется

