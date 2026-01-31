Мисс Конгениальность и герой мюзикла: каким Трампа изображали на обложках
На фоне заявлений Трампа о достижении сделки по Гренландии The Economist опубликовал обложку нового номера журнала, на которой президент изображен верхом на полярном медведе. В каких еще образах иллюстраторы СМИ представляли президента и как они менялись на протяжении десятилетия — в фотогалерее РБК
На обложке The New Yorker от 10 октября 2016 года иллюстратор Барри Блитт изобразил будущего президента США в образе плачущей Мисс Конгениальность. Надпись на ленточке можно перевести как «Мисс Дружелюбие» или «Мисс Очарование».
Иллюстрация стала реакцией на высказывания Трампа в отношении Мисс Вселенной 1996 года Алисии Мачадо, которая обвинила миллиардера в том, что он обзывал ее Мисс свинка из-за лишнего веса и Мисс домашнее хозяйство из-за латиноамериканского происхождения. Во время предвыборных дебатов 2016 года Хиллари Клинтон вспомнила о заявлениях Мачадо и обвинила Трампа в женоненавистничестве и расизме.
По словам иллюстратора, посмотрев теледебаты, он осознал, что «из всех опасных убеждений Трампа его женоненавистничество может оказаться его ахиллесовой пятой».
На обложке номера The Economist от 21 января 2017 года, который вышел на следующий день после инаугурации, Трамп изображен в образе первого американского президента Джорджа Вашингтона. Обложка имитирует известный портрет отца-основателя кисти Гилберта Стюарта. Надпись на значке на груди президента — «Я буду потрясающим».
Описывая во вступительной статье общественный раскол по поводу фигуры нового президента и сомнения касательно его политики, авторы отмечают: «Единственное, с чем согласны практически все, — это то, что Трамп обещает стать совершенно новым типом американского президента... С приходом к власти Трампа мир находится в напряженном состоянии. Из Овального кабинета президенты могут сделать не так много хорошего. К сожалению, они также могут нанести огромный вред».
На обложке Time, опубликованной во второй месяц первого президентского срока Трампа, он изображен внутри «Хаоса Белого дома», подпись над его головой — «Здесь не на что смотреть» (другой вариант перевода — «Здесь ничего не видно»).
«В течение двух лет Дональд Трамп в совершенстве овладел искусством разрушения. Назовите любой политический принцип, и он, скорее всего, нарушил его во время своего невероятного пути в Белый дом. Но разрушение изнутри правительства — когда тот, кто устанавливает правила, сам их нарушает — обходится дороже. В первый месяц своего президентства нью-йоркский миллиардер усвоил урок Самсона: разрушить храм может быть больно, если пытаться сделать это изнутри», — заявили авторы в сопроводительной статье.
На обложке журнала The Economist за 26 мая 2018 года Трамп изображен в одной постели с толпой бизнесменов, надпись над их головами: «Дело (можно перевести как «интрижка». — РБК): почему американский бизнес любит Дональда Трампа».
Во вступительной статье авторы разбирают, как обстоит ситуация с государственным регулированием компаний и их прибылью при Трампе. «Республиканцы правы в том, что снижение налогов и разумная дерегуляция могут повысить конкурентоспособность компаний. Но в других приоритетных областях, включая ремонт инфраструктуры, защиту малых предприятий от монополий и реформу системы образования, прогресс идет очень медленно... Американский бизнес может однажды прийти к выводу, что это был момент, когда он получил все выгоды эпохи Трампа, но не учел должным образом затраты. Стратегия, которая предполагает доходы, но не расходы, редко имеет смысл», — заключили в журнале.
На обложке Time за 8 апреля 2019 года Трамп изображен жизнерадостно идущим под дождем, подпись слева от него — «Просто пою», что отсылает к культовому американскому мюзиклу «Поющие под дождем».
Сопроводительная статья в том номере вышла под заголовком: «Это очень хорошо». Как Трамп обыграл расследование Мюллера». Речь шла о докладе американского спецпрокурора о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, на которых победил Трамп. В документе отмечалось, что свидетельств сговора Трампа или представителей его предвыборного штаба с российскими властями не удалось обнаружить. После того, как президент узнал о результатах расследования, он, согласно информации неназванного чиновника, заявил: «Это очень хорошо».
«Результаты расследования Роберта Мюллера были столь же разочаровывающими для демократов, сколь и воодушевляющими для республиканцев. Но в итоге это, возможно, стало благом для американской демократии. На протяжении почти двух лет правовая судьба президентства Трампа находилась в подвешенном состоянии», — отметили авторы статьи.
На обложке журнала The New Yorker за 9 марта 2020 года художник Брайан Стауффер изобразил Трампа с медицинской маской на глазах, обложка иронично называется «Под контролем». Она нарисована после первых сообщений о заразившихся коронавирусом в США и за несколько дней до объявления ВОЗ о начале пандемии COVID-19.
На начальном этапе распространения вируса Трампа критиковали за недостаточно активные действия по предотвращению распространения заболевания. «Эти четыре-шесть пропущенных недель, вероятно, войдут в историю как поучительный пример потенциально разрушительных последствий неэффективного политического руководства», — писали в The Guardian, указывая, что за это время число заболевших в США превысило показатели в Китае, откуда распространился вирус.
По итогам пандемии США стали страной с самым большим количеством умерших от последствий коронавируса — 1,23 млн человек. В Китае, согласно данным властей, умерших в 10 раз меньше — 122 тыс.
Спецвыпуск журнала Newsweek за 12 февраля 2021 года вышел через месяц после штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа после его проигрыша на президентских выборах. Вскоре после беспорядков конгресс США начал расследование о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности.
В Newsweek, представляя в выпуске результаты собственного расследования, заявили, что причиной бездеятельности разведки и неудачи при предотвращении беспорядков стал страх перед Трампом, который был «обезумевшим и непредсказуемым» в последние дни перед передачей власти новому президенту Джо Байдену.
«Под пристальным вниманием и наблюдением находились «внутренние экстремисты» всех возможных разновидностей, включая «сторонников превосходства белой расы». Но могла ли быть угрозой для Америки собственная дружина президента? Чиновники заявляют, что публикация такого отчета, его появление в СМИ — или, что еще хуже, на столе Дональда Трампа — могла вызвать бурю возмездия», — писали авторы.
Журнал Newsweek от 29 июля 2022 года на фоне судебных разбирательств в отношении на тот момент бывшего президента вышел с заголовком «Сядет ли Трамп в тюрьму?»
В статье авторы рассуждали, насколько вероятен реальный тюремный срок для бывшего президента, как могло бы выглядеть его заточение и чем бы он мог заниматься в тюрьме. «Одно из дел, которым Трамп мог бы занять себя в тюрьме, — баллотироваться в президенты. В Конституции нет ничего, что мешало бы осужденному баллотироваться или одержать победу на выборах», — отмечают в журнале.
После победы Трампа на выборах 2024 года по двум из четырех дел против президента обвинения были сняты, по третьему вынесен обвинительный приговор, но без каких-либо ограничений, четвертое дело закрыли в ноябре 2025 года.
Журнал New York за 2 января 2023 года вышел со статьей «Финальная кампания. Внутри печальной, одинокой, голодной, разбитой и, по сути, притворной кампании Дональда Трампа по переизбранию. (Что не означает, что он не может победить)». Материал вышел после заявления Трампа в ноябре 2022 года об участии в следующих президентских выборах.
В статье, посвященной новой кампании Трампа, автор сравнивает будущего президента с героиней одного из его любимых фильмов — «Бульвар Сансет» 1950 года. В нем главная героиня — постаревшая и сошедшая с ума звезда немых фильмов, забытая всеми в эпоху звукового кино, — живет изолированно в своем особняке с бывшим мужем в качестве дворецкого, существуя в мире грез прошлого, в котором она продолжает быть звездой.
«Вы помните, как заканчивается «Бульвар Сансет»? Норма Десмонд (главная героиня. — РБК) убивает писателя, мошенника, который попал под влияние ее харизмы, как раз в тот момент, когда он набрался смелости уйти. Ее льстивый дворецкий сходит с ума. Не осталось никого, кто мог бы ее защитить. В прихожей особняка разыгрывается последняя фантазия — фальшивая съемочная площадка. Загораются огни, и ее заманивают под фотокамеры журналистов, где полиция ждет, чтобы увезти ее», — подытоживает автор статьи.
На обложке журнала Time от 5 августа 2024 года размещен кадр фотожурналиста агентства Associated Press Эвана Вуччи, сделанный в момент покушения на будущего президента во время предвыборного митинга 13 июля. Образ Трампа, сразу после покушения вскинувшего кулак и призвавшего бороться, «мгновенно стал культовым», и кадры с тогдашним кандидатом на пост быстро распространились в Сети.
В Time кадр Вуччи описали так: «Историческое значение, четкая композиция, неоспоримое напряжение — все это отражено в единственном изображении события, потрясшего мир».
Сам фотограф, проработавший в AP более 20 лет, рассказал в интервью журналу: «Это была ситуация, в которой огромный опыт действительно [пригодился]. Наличие такого опыта позволяет сохранять спокойствие. Я не впервые оказался в такой ситуации. Поэтому я смог сохранить хладнокровие, смог думать. Я смог выстроить композицию. Думаю, все мы были там и просто оставались в моменте, оставались в истории. В голове я просто повторял себе: «Медленнее, медленнее. Выстраивай композицию, выстраивай композицию». Ладно, что будет дальше? Что здесь происходит? Что там происходит? Просто пытался поймать все ракурсы».
На обложке консервативного Washington Examiner от 13 ноября 2024 года довольный Трамп возвращается с коробкой личных вещей в Белый дом, надпись на обложке можно перевести как «Привыкайте к этому». Номер вышел через неделю после победы Трампа на президентских выборах.
«На этот раз Трамп не только победил, но и совершил величайший политический камбэк в истории США, превзойдя даже триумф Ричарда Никсона в 1968 году... Единственным другим президентом, который вернул себе Белый дом после поражения на перевыборах, был Гровер Кливленд в 1892 году», — писали авторы Washington Examiner.
Выпуск New Yorker от 23 июня 2025 года вышел с изображением Трампа верхом на танке. Иллюстрация называлась «На парад» и отсылала к военному параду, который прошел в Вашингтоне в честь 250-летия армии США и совпал с 79-м днем рождения президента.
«Спустя почти пять месяцев после начала второго срока Дональда Трампа он не только все больше превращает Америку в автократию, бесконечно злоупотребляя исполнительной властью, но и растрачивает при этом значительные суммы денег налогоплательщиков», — критиковали лидера авторы New Yorker, добавляя, что парад обойдется в $45 млн. По словам автора обложки, монумент Джорджу Вашингтону, изображенный на заднем плане, «является гранитным контрапунктом к праздничному колпаку Трампа».
Для выпуска от 9 января 2026 года немецкий Der Spiegel разработал обложку с Трампом, которую назвал «Всё мое!» Номер вышел вскоре после захвата американскими военными лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и ужесточения риторики Трампа в отношении Гренландии.
В редакторской статье «Великая держава берет то, что хочет. А мир наблюдает за этим» журналисты рассматривают, что говорит захват венесуэльского лидера об изменениях в миропорядке и что они означают для США, Европы, России и Китая.
«На первый взгляд, в Венесуэле был свергнут авторитарный политик, и, казалось бы, больше ничего особенного не произошло. Но на самом деле Венесуэла — это место, где стало очевидно, насколько сильно меняется мир: самая могущественная страна мира больше не поддерживает демократические государства, которые соблюдают несколько простых основных правил. На смену международному праву приходит право сильнейшего, — пишут немецкие журналисты. — Едва ли кто-то так плохо подготовлен к этому новому порядку, как европейцы. На протяжении десятилетий они полагались в вопросах обороны на сильного партнера в Вашингтоне, призывали к соблюдению международного права и в остальном занимались торговлей. Эта зависимость теперь обернулась против них».
На обложке номера The Economist от 24 января редакция решила изобразить президента США верхом на полярном медведе (визуально обложка напоминает появившиеся в Сети в 2018 году изображения российского лидера, где он с голым торсом скачет верхом на буром медведе). Обложка с Трампом появилась на фоне заявлений американского президента о достижении сделки относительно Гренландии, хотя до этого лидер настаивал на необходимости включения острова в состав США.
В редакционной статье «Реальная опасность, которую представляет Дональд Трамп» авторы высказали опасение, что, учитывая разрыв между американской и европейской политикой, НАТО как альянс может вскоре перестать существовать.
«Гренландский кризис несет в себе уроки для всех стран. Один из них заключается в том, что Трамп уступит под давлением, не отказываясь при этом от своих долгосрочных целей. Другой урок заключается в том, что узкий, пессимистичный взгляд президента на мир и его готовность переписать историю подорвали доверие, которое раньше было основой альянсов Америки. Наконец, из этого следует, что каждый разлад при Трампе угрожает стать экзистенциальным. Он предвещает глобальную перестройку, к которой должны подготовиться союзники Америки, — считают авторы британского журнала. — В прошлые десятилетия американская защита баловала европейцев. Вместо того чтобы иметь дело с жесткой силой, они сосредоточились на хорошей жизни. Те времена прошли. Европейские лидеры должны стремиться замедлить эрозию трансатлантического альянса, но они также должны готовиться к тому дню, когда НАТО перестанет существовать».
