Мисс Конгениальность и герой мюзикла: каким Трампа изображали на обложках

2016 год

На обложке The New Yorker от 10 октября 2016 года иллюстратор Барри Блитт изобразил будущего президента США в образе плачущей Мисс Конгениальность. Надпись на ленточке можно перевести как «Мисс Дружелюбие» или «Мисс Очарование».

Иллюстрация стала реакцией на высказывания Трампа в отношении Мисс Вселенной 1996 года Алисии Мачадо, которая обвинила миллиардера в том, что он обзывал ее Мисс свинка из-за лишнего веса и Мисс домашнее хозяйство из-за латиноамериканского происхождения. Во время предвыборных дебатов 2016 года Хиллари Клинтон вспомнила о заявлениях Мачадо и обвинила Трампа в женоненавистничестве и расизме.

По словам иллюстратора, посмотрев теледебаты, он осознал, что «из всех опасных убеждений Трампа его женоненавистничество может оказаться его ахиллесовой пятой».