Представитель Билла Гейтса счел абсурдными утверждения из файлов Эпштейна

В опубликованный накануне материалах по делу Эпштейна содержаться письма, где есть утверждения о том, что Гейтсу после связи с «русскими девушками» потребовались лекарства. Представитель назвал утверждения ложными и абсурдными

Джеффри Эпштейн (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Утверждения относительно основателя Microsoft Билла Гейтса, которые приводятся в файлах по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, являются ложными, заявил представитель Гейтса в интервью The Telegraph.

«Эти утверждения абсолютно абсурдны и полностью ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна из-за отсутствия у него постоянных отношений с Гейтсом и те крайности, на которые он был готов пойти, чтобы заманить и очернить [его]», — сказал представитель.

Накануне Минюст США обнародовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков, сообщил первый заместитель главы ведомства Тодд Бланш. Часть материалов отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.

Изучив новые материалы газета The Telegraph сообщила о личных письмах Эпштейна, которые он отправлял сам себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса, пишет о якобы полученной основателем Micosoft инфекции и его просьбе скрыть это от своей на тот момент жены Мелинды (пара развелась весной 2021 года, через 27 лет брака). Там же Эпштейн утверждает, что Гейтс просил его достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде».

В одном из писем Эпштейн утверждает, что оказался «втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом». Согласно выдержкам из письма, которые приводит газета, финансиста «просили и неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных».

«От помощи Биллу в приобретении лекарств для того, чтобы справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами», — говорится в том же документе.

Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы.