Военная операция на Украине⁠,
0

ВС России перехватили за ночь семь БПЛА над Смоленской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

Военные сбили семь дронов ВСУ над Орловской областью в ночь на 31 января, сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Мирная жительница пострадала из-за дронов в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее об уничтожении БПЛА в небе над Смоленской областью Минобороны сообщало утром 20 января. По данным оборонного ведомства, тогда над регионом за ночь сбили один дрон.

