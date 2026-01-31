ВС России перехватили за ночь семь БПЛА над Смоленской областью
Военные сбили семь дронов ВСУ над Орловской областью в ночь на 31 января, сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении БПЛА в небе над Смоленской областью Минобороны сообщало утром 20 января. По данным оборонного ведомства, тогда над регионом за ночь сбили один дрон.
