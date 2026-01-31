Юрист рассказала, что в марте Усольцевых могут объявить погибшими

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, при определенных обстоятельствах может быть признана погибшей в марте текущего года. Об этом ТАСС сообщила адвокат, бывший следователь Сталина Гуревич.

Согласно общим правилам, пропавших признают безвестно отсутствующими спустя полгода после инцидента, а умершими — через пять лет. «Но если известно, что человек пропал в следствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода», — объяснила адвокат.

Для признания человека погибшим в более короткий срок нужно, чтобы при его пропаже были серьезные обстоятельства, например сход лавины, теракт, ДТП.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время самостоятельного похода в районе поселка Кутурчин Красноярского края. Изначально они собирались идти с группой и проводником, но из-за плохой погоды те отказались. Сигнал телефона пропавших позже зафиксировали в 7 км от поселка, там велись основные поиски, однако они не дали результатов и были прекращены 13 октября. Следствие предполагает, что семья могла сорваться в скальное ущелье.

30 января 2026 года спасатели возобновили поиски Усольцевых.