Что такое Майдан и как протесты изменили Украину

Протестующие охраняют периметр площади Независимости, известной как Майдан, 19 февраля 2014 года в Киеве, Украина (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Содержание:

Что такое Майдан простыми словами

Майдан (в контексте Украины) — это разговорное название площади Независимости в Киеве (укр. «майдан Незалежності»). Слово заимствовано из тюркских языков в значении «ровное, свободное место», в современном украинском языке оно используется в нескольких значениях, главное из которых — большое незастроенное место в селе или городе, площадь. Так как площадь неоднократно становилась главным местом проведения митингов, слово «майдан» также стало нарицательным для обозначения массовых протестов в стране.

В российском официальном дискурсе майданом часто называют любой антиправительственный протест (особенно если речь о странах СНГ), слово имеет негативную коннотацию.

«Оранжевая революция» 2004 года

Политический кризис на Украине конца 2004 года вошел в историю как «оранжевая революция». События продолжались с 22 ноября 2004-го по 23 января 2005 года. Они получили такое название из-за оранжевого цвета, который использовали в своей символике сторонники кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Сторонники Виктора Ющенко у здания администрации президента Украины в Киеве, 2004 год (Фото: Дмитрий Чеботаев / «РИА Новости»)

21 ноября 2004 года на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в котором за пост конкурировали действующий премьер-министр Виктор Янукович и кандидат от оппозиционного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко. По официальным результатам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, победу одержал Янукович, набрав 49,46% голосов, тогда как Ющенко получил 46,61%. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях. Ее позицию поддержали международные наблюдатели.

На следующий день, 22 ноября, после объявления предварительных результатов голосования в центре Киева начались массовые митинги, которые проходили мирно. На площади Независимости сторонники Ющенко установили палаточный лагерь, требуя пересмотра итогов голосования. Одним из ключевых лидеров протестного движения также стала Юлия Тимошенко, возглавлявшая блок «Наша Украина» и поддержавшая своего союзника, отказавшись от самостоятельного участия в выборах.

Верховный суд Украины 3 декабря признал результаты второго тура недействительными. Власти США назвали такое решение «важным шагом к мирному и демократическому урегулированию конфликта». ЦИК страны назначила повторное голосование на 26 декабря. Виктор Янукович согласился участвовать в новом туре, хотя подчеркнул, что рассматривает решение суда как принятое под политическим давлением.

В результате повторного голосования Виктор Ющенко получил 51,99% голосов, обойдя Януковича, за которого проголосовали 44,20% избирателей. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметили, что новый тур выборов прошел заметно прозрачнее и соответствовал демократическим стандартам в большей мере, чем ноябрьское голосование. Попытка команды Януковича оспорить итоги в суде не удалась. Виктор Ющенко официально вступил в должность президента 23 января 2005 года.

Евромайдан 2013–2014 годов: «революция достоинства»

Другое масштабное протестное движение в истории независимой Украины развернулось с конца ноября 2013-го по февраль 2014 года. Оно получило название Евромайдан (также «революция достоинства»). Итогом волнений стала трансформация политической системы страны.

Толчком к массовым выступлениям послужило решение украинских властей от 21 ноября 2013 года о замораживании процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. Официальная позиция правительства заключалась в необходимости получения конкретных гарантий компенсации потенциальных экономических убытков. Виктор Янукович, который тогда был президентом, подчеркивал, что курс на сближение с Европой не меняется, однако адаптация экономики к европейским нормам требует ежегодных инвестиций в размере минимум €20 млрд.

Оппозиционные силы отреагировали на правительственное решение призывами к уличным акциям. Уже в день объявления о приостановке евроинтеграции первые активисты начали стекаться на центральную площадь столицы. Спустя три дня, 24 ноября, в Киеве прошла первая крупномасштабная демонстрация. Согласно данным партий УДАР и «Батькивщина», численность участников составила от 80 тыс. до 150 тыс. человек. Демонстранты выдвинули требование об уходе в отставку главы правительства Николая Азарова. Было объявлено о начале бессрочной акции протеста. На площади Независимости возник палаточный городок. Произошли первые стычки между демонстрантами и сотрудниками специального милицейского подразделения «Беркут».

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Активисты 1 декабря установили контроль над центральными административными объектами столицы. Президент Янукович публично высказался против применения силы для ликвидации палаточного лагеря. 15 декабря на площади была оглашена резолюция, запрещающая главе государства ставить подпись под соглашением о вхождении в Таможенный союз с участием России, Казахстана и Белоруссии. В этот же день площадь посетили американские сенаторы Джон Маккейн и Кристофер Мерфи, которые выразили солидарность с протестующими от имени США и предупредили о возможных санкциях против украинского руководства при применении насилия против участников акций.

Критическая точка была достигнута 18 февраля, когда запланированный оппозицией мирный марш к зданию парламента трансформировался в силовое столкновение с сотрудниками правоохранительных органов. На следующие сутки Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о начале антитеррористической операции. 20 февраля конфронтация достигла стадии вооруженного конфликта. Трехдневные столкновения привели к гибели 77 участников протестного движения и 16 сотрудников силовых структур. Всего, по данным Минздрава страны, в результате столкновений на площади Независимости в период с января по март 2014 года число жертв составило 115.

Церемония в память о жертвах восстания на Майдане, 2015 год (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Соглашение между властью и оппозицией было подписано 21 февраля 2014 года. Оно предполагало организацию внеочередных президентских выборов до конца 2014 года и восстановление действия Конституции образца 2004 года, которая предусматривала ограничение президентских полномочий. Планировалось создание «правительства национального единства» в десятидневный срок.

Достигнутые договоренности не удовлетворили протестующих. Собравшиеся на площади вечером 21 февраля настаивали на немедленном уходе президента с поста и отвергали вариант с проведением выборов к концу года. Парламент проголосовал за отстранение президента от власти и назначил внеочередное голосование на 25 мая 2014 года.

Янукович покинул столицу 22 февраля. Сначала он уехал в восточные области страны, потом — в Россию. По итогам досрочных президентских выборов победу одержал Петр Порошенко.

Последствия Евромайдана

Евромайдан привел к политическим изменениям на Украине, среди них:

Новая власть взяла курс на разрыв с советским прошлым. Была запущена «декоммунизация» — запрет символики советского периода, переименование улиц и снос памятников.

Произошел поворот во внешней политике. В 2017 году вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом, позволивший украинцам свободно путешествовать в Европе. В 2019 году в Конституции был законодательно закреплен курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Украина получила статус кандидата в члены ЕС 23 июня 2022 года.

На Украине были созданы новые антикоррупционные органы — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

После Евромайдана Украина также потеряла контроль над частью своих территорий: после смены власти в стране в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины начались вооруженные конфликты, образовались впоследствии частично признанные ДНР и ЛНР. Кроме того, в 2014 году Россия включила в свой состав полуостров Крым.

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В конце сентября обе республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Другие майданы на Украине

Налоговый майдан — 2010

Налоговый майдан был акцией протеста предпринимателей против экономической политики украинских властей. События происходили с 22 по 30 ноября 2010 года на площади Независимости в Киеве.

Верховная рада Украины 18 ноября 2010 года приняла новый Налоговый кодекс (НК), который кардинально изменял налогообложение малого и среднего бизнеса. В частности, он предусматривал изменения действующей упрощенной системы налогообложения. Кроме того, планировалось обязательное электронное ведение отчетности для всех категорий бизнеса, что создавало дополнительные административные барьеры.

Юлия Тимошенко на акции протеста против принятия нового Налогового кодекса на майдане Незалежности (Фото: Александр Прокопенко / ТАСС)

Первый массовый митинг предпринимателей состоялся 22 ноября. В акции приняли участие до 12 тыс. человек. Поддержку протестующим оказывала Юлия Тимошенко.

27 ноября президент Янукович встретился с бизнесменами прямо в одной из палаток на Майдане. Предприниматели заявили, что будут продолжать протест до тех пор, пока Виктор Янукович не наложит вето на НК, что глава государства сделал 30 ноября. Президент утвердил новый Налоговый кодекс 3 декабря. Из документа были исключены наиболее спорные положения, нарушавшие конституционные права граждан. Действующая система упрощенного налогообложения была сохранена без изменений, а малый бизнес получил право выбирать между бумажной и электронной формой отчетности.

Языковой майдан — 2012

Языковой майдан стал протестным движением против закона «Об основах государственной языковой политики», принятого Верховной радой Украины в июле 2012 года.

Украинский парламент 3 июля 2012 года во втором чтении принял закон «Об основах государственной языковой политики». Проект получил название «закон Колесниченко — Кивалова» по фамилиям авторов — депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова. Закон предоставлял статус регионального тем языкам, носители которых составляли не менее 10% населения определенной территории. Правило распространялось на 19 языков, среди которых были русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымско-татарский, молдавский, немецкий, польский, венгерский и другие. В первую очередь это касалось русского языка, который получал право официального использования в восточных и южных регионах Украины. Оппозиция расценила принятие закона как покушение на государственность Украины. По мнению некоторых партий, документ создавал угрозу украинскому языку как основе национальной идентичности. Депутаты «Батькивщины» и «Нашей Украины» заявили, что закон был принят с нарушениями норм Конституции.

4 июля 2012 года у Украинского дома в Киеве началась бессрочная акция протеста. Участники установили палатки на площади, создав символический «языковой майдан». Они требовали отмены закона и выражали несогласие с языковой политикой властей. Во время протестов начались столкновения с милицией, в ходе которых спецподразделение «Беркут» применило слезоточивый газ. Протесты распространились на другие города, в частности Львов, но не получили массовой поддержки, так как большинство украинцев владели двумя языками и не видели угрозы в инициативе.

Участник акции протеста у Украинского дома в связи с принятием закона о статусе русского языка (Фото: Мария Фролова / ТАСС)

Янукович проигнорировал требования протестующих. 8 августа 2012 года он подписал закон о статусе региональных языков. В результате русский язык получил статус регионального в Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах. К концу 2012 года этот статус русский язык получил в 13 из 27 регионов Украины. Закон действовал до 2018 года, когда Конституционный суд Украины признал его неконституционным.

«Михомайдан» — 2018

«Михомайданом» называют серию акций протеста, организованных в украинских городах сторонниками бывшего президента Грузии, на тот момент украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили. Кампания продолжалась с октября 2017 года по март 2018-го.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года. По данным властей Украины, причиной стало указание недостоверных сведений в анкете при получении паспорта. В частности, Саакашвили утверждал, что не находится под следствием, хотя на тот момент в Грузии против него был выдан ордер на заочный арест. Указ о прекращении гражданства подписал президент Украины Петр Порошенко, когда Саакашвили находился на территории США. 10 сентября Саакашвили вместе с группой сторонников пересек украинско-польскую границу без прохождения официального контроля, вернувшись в страну.

Во время демонтажа палаточного лагеря у здания Верховной рады Украины. Палаточный городок установлен в октябре 2017 года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы во главе с лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили (Фото: Петр Сивков / ТАСС )

Саакашвили обвинил президента Петра Порошенко в коррупции и популизме. 17 октября началась акция протеста у здания Верховной рады в Киеве, на которую вышли 4–5 тыс. человек. У стен парламента был организован палаточный лагерь. Протестующие выдвинули три основных требования: создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона.

22 октября произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. Саакашвили был задержан в начале декабря по обвинению в получении денег на подготовку госпереворота от окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Его поместили под частичный домашний арест.

В феврале 2018 года Михаила Саакашвили депортировали в Польшу, а палаточный лагерь его сторонников разогнали 3 марта. Решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства отменил следующий президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года.

Почему слова «новый майдан» снова звучали в 2025 году

Зеленский 22 июля 2025 года подписал закон, кардинально изменивший статус НАБУ и САП: антикоррупционные органы стали зависимыми от решений генерального прокурора (его назначает глава государства), который получил право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел. Европейские лидеры связывались с Зеленским, пытаясь убедить его пересмотреть решение. Сразу после подписания закона тысячи людей вышли на улицы Киева, Львова, Днепра и Одессы. У здания театра имени Франко в Киеве был организован палаточный лагерь. К протестам присоединился мэр Киева Виталий Кличко, который заявил, что авторы закона «тянут Украину в авторитаризм» и, «прикрываясь войной, уничтожат антикоррупционные органы».

По данным издания «Страна», организаторы протестов поставили несколько целей: полная отмена закона против НАБУ и САП, отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, а в перспективе — отставка самого президента. Под давлением протестов Зеленский изменил позицию. 24 июля он внес в Раду новый законопроект, который должен был «дать полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов». Фактически это означало отказ от спорных нововведений. Верховная рада одобрила новый документ.

Протестующие в Киеве во время демонстрации против закона, изменившего статус НАБУ и САП, 2025 год (Фото: Михаил Палинчак / Keystone Press / Global Look Press Agency)

В начале сентября в центре Киева на площади Независимости началась новая акция протеста. На этот раз причиной стал законопроект об ужесточении ответственности для военных за неисполнение приказа командования. На площади собралось около 150 человек. Участники акции потребовали не принимать указанный документ, отменить нормы другого закона о наказаниях для военнослужащих от 2022 года и принять закон о военном омбудсмене. В результате на Украине решили не усиливать наказание для военных за неповиновение приказам.