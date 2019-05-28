Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства

В преддверии публикации указа Саакашвили написал, что лишение его гражданства было трусливым поступком недостойного президента, а возвращение будет смелым поступком достойного президента.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко. С мая 2015 года по ноябрь 2016-го грузинский политик был председателем Одесской областной администрации. Однако уже в июле 2017 года гражданства Украины Саакашвили лишили, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные.

В конце апреля 2019 года президент России Владимир Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили гражданство.

«Было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — заявил Путин, комментируя слова Зеленского о готовности предоставлять гражданство Украины «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов», и в первую очередь россиянам.