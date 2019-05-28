Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства.
«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.
«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы на своей странице в Facebook.