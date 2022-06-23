Зеленский назвал статус кандидата в ЕС «победой, которую ждали 30 лет»

Президент также назвал решение ЕС одним из важнейших за время независимости Украины. Урсула фон дер Ляйен заявила, что предоставление Украине статуса страны — кандидата в ЕС усилит и государство, и Евросоюз

Киев, Украина (Фото: Nariman El-Mofty / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой предоставление его стране статуса кандидата в ЕС. Его видеообращение опубликовала Верховная рада в своем Telegram-канале.

«Только что утвердили кандидатство. Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет», — сказал Зеленский. Он также добавил, что будущее Украины — в ЕС.

Во время саммита Евросоюза, на котором решался вопрос о кандидатстве, Зеленский заявил, что это «одно из важнейших решений для Украины за 30 лет независимости» государства. «Однако это решение — не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас», — отметил президент.

Кроме Украины статус кандидата также получила Молдавия. Поздравляя эти страны, глава Евросовета Шарль Мишель назвал произошедшее «историческим моментом». «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что решение ЕС дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов «усилит всех нас». «Потому что это в очередной раз показывает миру, что мы едины и сильны перед лицом внешних угроз», — написала она в Twitter.

В ЕС также решался вопрос о предоставлении статуса страны-кандидата Грузии. Днем 23 июня депутаты Европарламента, принявшие резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии этого статуса, рекомендовали дать его и Грузии, но после того как страна проведет необходимые реформы.

Читайте на РБК Pro Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro От амигдалы до иммунитета: как стресс влияет на наш организм От амигдалы до иммунитета: как стресс влияет на наш организм Видео Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Статьи Pro Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, а также признание «европейской перспективы» Грузии — сигнал для России «в нынешнем геополитическом контексте».

При этом ранее во Франции сообщали, что ускоренной процедуры вступления Украины в Евросоюз не будет. «Процесс длительный, Украина не станет членом Евросоюза завтра утром», — пояснял министр-делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон.

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил, что Москва никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе, однако она против «военного освоения украинской территории». При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что вопрос вступления Украины в ЕС требует особого внимания в связи с усилением «оборонной составляющей» Евросоюза.