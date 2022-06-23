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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал статус кандидата в ЕС «победой, которую ждали 30 лет»

Президент также назвал решение ЕС одним из важнейших за время независимости Украины. Урсула фон дер Ляйен заявила, что предоставление Украине статуса страны — кандидата в ЕС усилит и государство, и Евросоюз
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Nariman El-Mofty / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой предоставление его стране статуса кандидата в ЕС. Его видеообращение опубликовала Верховная рада в своем Telegram-канале.

«Только что утвердили кандидатство. Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет», — сказал Зеленский. Он также добавил, что будущее Украины — в ЕС.

Во время саммита Евросоюза, на котором решался вопрос о кандидатстве, Зеленский заявил, что это «одно из важнейших решений для Украины за 30 лет независимости» государства. «Однако это решение — не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас», — отметил президент.

Кроме Украины статус кандидата также получила Молдавия. Поздравляя эти страны, глава Евросовета Шарль Мишель назвал произошедшее «историческим моментом». «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — добавил он.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что решение ЕС дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов «усилит всех нас». «Потому что это в очередной раз показывает миру, что мы едины и сильны перед лицом внешних угроз», — написала она в Twitter.

В ЕС также решался вопрос о предоставлении статуса страны-кандидата Грузии. Днем 23 июня депутаты Европарламента, принявшие резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии этого статуса, рекомендовали дать его и Грузии, но после того как страна проведет необходимые реформы.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, а также признание «европейской перспективы» Грузии — сигнал для России «в нынешнем геополитическом контексте».

При этом ранее во Франции сообщали, что ускоренной процедуры вступления Украины в Евросоюз не будет. «Процесс длительный, Украина не станет членом Евросоюза завтра утром», — пояснял министр-делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон.

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил, что Москва никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе, однако она против «военного освоения украинской территории». При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что вопрос вступления Украины в ЕС требует особого внимания в связи с усилением «оборонной составляющей» Евросоюза.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Зеленский Украина ЕС Евросоюз Шарль Мишель Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

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