Зеленский назвал статус кандидата в ЕС «победой, которую ждали 30 лет»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой предоставление его стране статуса кандидата в ЕС. Его видеообращение опубликовала Верховная рада в своем Telegram-канале.
«Только что утвердили кандидатство. Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет», — сказал Зеленский. Он также добавил, что будущее Украины — в ЕС.
Во время саммита Евросоюза, на котором решался вопрос о кандидатстве, Зеленский заявил, что это «одно из важнейших решений для Украины за 30 лет независимости» государства. «Однако это решение — не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас», — отметил президент.
Кроме Украины статус кандидата также получила Молдавия. Поздравляя эти страны, глава Евросовета Шарль Мишель назвал произошедшее «историческим моментом». «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — добавил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что решение ЕС дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов «усилит всех нас». «Потому что это в очередной раз показывает миру, что мы едины и сильны перед лицом внешних угроз», — написала она в Twitter.
В ЕС также решался вопрос о предоставлении статуса страны-кандидата Грузии. Днем 23 июня депутаты Европарламента, принявшие резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии этого статуса, рекомендовали дать его и Грузии, но после того как страна проведет необходимые реформы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, а также признание «европейской перспективы» Грузии — сигнал для России «в нынешнем геополитическом контексте».
При этом ранее во Франции сообщали, что ускоренной процедуры вступления Украины в Евросоюз не будет. «Процесс длительный, Украина не станет членом Евросоюза завтра утром», — пояснял министр-делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон.
Президент России Владимир Путин в середине июня заявил, что Москва никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе, однако она против «военного освоения украинской территории». При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что вопрос вступления Украины в ЕС требует особого внимания в связи с усилением «оборонной составляющей» Евросоюза.