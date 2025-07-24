«Страна» раскрыла цели протестов против закона Зеленского о НАБУ

Организаторы протестов против подчинения НАБУ генпрокурору готовят к публикации «ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов», которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского, утверждает «Страна»

Фото: Роман Балюк / Reuters

Протесты украинцев против подчинения антикоррупционных органов генпрокурору имеют несколько целей: добиться от президента Владимира Зеленского полной отмены закона против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и близкой к нему Юлии Свириденко, недавно ставшей премьер-министром, а впоследствии и отставки самого президента, пишет «Страна.ua». По словам источников издания «в грантовых кругах», организаторы протестов планируют в ближайшее время обнародовать «ряд особо впечатляющих коррупционных кейсов», которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения украинского лидера и высокопоставленных чиновников.

Если Зеленский откажется от закона, он проявит «стратегическую слабость» и потеряет лояльность силовиков, считают организаторы. Если протестующим удастся убедить военных присоединиться к ним, ситуация для Зеленского станет угрожающей, отмечает издание.

Для отставки Ермака планируется пустить в ход противоречия внутри команды Зеленского, где главой его офиса многие недовольны, в первую очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава военной разведки Кирилл Буданов. Зеленскому уже предлагают сделать Ермака «козлом отпущения» в ситуации с урезанием полномочий НАБУ. Отставка Ермака и премьера окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, считают организаторы.

После этого и самому президенту предложат выбор — «либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь «местоблюстителем», либо уйти с поста, пишет «Страна». При этом не исключен и «более жесткий вариант» — «свержение» Зеленского в случае его отказа уйти в отставку.

На этой неделе Верховная рада приняла закон, который лишает независимости ключевые антикоррупционные органы — НАБУ и САП. Зеленский подписал этот закон сразу же после его одобрения. Контроль над НАБУ и САП должен был перейти в ведение генерального прокурора, назначенного главой государства. Новый закон спровоцировал массовые протесты в стране.

Перед его принятием сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуры провели массовые обыски у детективов НАБУ. Более чем десятку детективов инкриминируют госизмену, незаконную торговлю с Россией и коррупцию.

Зеленский объяснил закон необходимостью «очистить» антикоррупционную систему от «российского влияния». «Страна» связывает переподчинение НАБУ с реакцией президента на начало расследований в отношении близкого к нему бывшего вице-премьера Алексея Чернышова (занимал пост с декабря 2024-го по июль 2025-го, подозревается в коррупционной сделке в строительной сфере) и совладельца студии «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком президента».

24 июля Зеленский на фоне протестов внес в Раду новый законопроект, который должен обеспечить независимость антикоррупционных ведомств, но предусматривает проверку сотрудников НАБУ с доступом к гостайне на полиграфе. Кроме того, в течение полугода после вступления закона в силу СБУ должна провести проверку сотрудников НАБУ, САП, Национальной полиции и некоторых других ведомств, у которых есть доступ к гостайне, на предмет совершения действий в интересах России. САП и НАБУ уже одобрили поправки, пишет «Страна».