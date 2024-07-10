ОБСЕ — что это за организация, какие цели и задачи она выполняет

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Что такое ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — это межгосударственное региональное объединение. Оно занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии, направляет миссии в очаги напряженности. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада. Она поддерживает партнерские отношения с Европейским союзом, Советом Европы, НАТО и ООН. Штаб-квартира находится в Вене (Австрия).

Когда была создана ОБСЕ

В 1954 году министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов впервые выступил с идеей созвать многостороннюю общеевропейскую конференцию по безопасности. Поскольку она не предполагала участие США и Канады, то страны НАТО отклонили предложение. В марте 1969 года с аналогичной инициативой выступили страны Варшавского блока, а спустя два месяца по просьбе СССР Финляндия согласилась предоставить площадку для переговоров. Они стали возможными только после подписания Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину в 1971 году, которое существенно снизило напряженность в Европе. В конце 1972 года в Диполи (пригород Хельсинки) начались предварительные консультации между послами стран капиталистического и социалистического лагеря.

3 июля 1973 года в Хельсинки открылось первое Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В нем участвовали главы МИД всех 33 государств Европы, за исключением Албании, а также Канады и США. Целью была выработка надблокового механизма коллективной безопасности с участием нейтральных и неприсоединившихся государств, налаживание экономического сотрудничества между странами Восточной и Западной Европы. Результатом трехлетних встреч в Хельсинки и Женеве стало подписание 1 августа 1975 года Заключительного акта СБСЕ (также известен как Хельсинкский заключительный акт).

В этом документе содержалась Декларация принципов, которыми государства должны руководствоваться в отношениях друг с другом и со своими гражданами. Среди них — взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод и др.

Вторым важным предложением акта стали меры по укреплению безопасности и доверия (МБД). Они советовали государствам информировать друг друга о крупных военных учениях вблизи границ. Впоследствии МБД выросли в комплексный механизм обмена сведениями о вооруженных силах, их составе, дислокации, технике и вооружениях, планировании и финансировании оборонной сферы. Они закреплены в так называемом Венском документе, последняя редакция которого была принята в 2011 году.

Вплоть до завершения холодной войны ОБСЕ не имела четкой структуры и постоянных органов и функционировала в формате периодических консультаций. В 1990 году на втором совещании глав государств и правительств в Париже была принята Парижская хартия для новой Европы. Документ объявил о завершении эры конфронтации и раскола в Европе и провозгласил наступление «эпохи демократии, мира и единства» на основе «хельсинкских принципов».

Хартия санкционировала создание постоянно действующих структур и институтов: Совета министров, Секретариата, Комитета старших должностных лиц (ныне — Постоянный совет). В июле 1992 года открылась учредительная сессия Парламентской ассамблеи, объединившая законодателей из Европы и Северной Америки. Институциональное оформление СБСЕ завершилось в 1992 году, поэтому на четвертом саммите в Будапеште в декабре 1994 года было принято решение о смене названия на современное. Его организация носит с 1 января 1995 года.

Кто входит в ОБСЕ

В объединении состоят 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья получили статус «партнеров по сотрудничеству», с ними организация проводит ежегодные конференции и сотрудничает по широкому кругу тем.

Цели ОБСЕ

Цели организации — профилактика, предотвращение и разрешение межгосударственных и внутренних, в том числе межэтнических, конфликтов и эскалаций в Европейском регионе, а также ликвидация их последствий.

ОБСЕ руководствуется концепцией «всеобъемлющей безопасности», в которой выделяет три измерения, или «корзины». Они восходят к Хельсинкскому документу.

Военно-политическое (контроль над распространением вооружений и опасных химических веществ, урегулирование конфликтов, укрепление границ, борьба с терроризмом).

(контроль над распространением вооружений и опасных химических веществ, урегулирование конфликтов, укрепление границ, борьба с терроризмом). Гуманитарное и человеческое (защита прав и свобод, совершенствование образования, укрепление демократии, борьба с дискриминацией, поддержка национальных меньшинств, мониторинг выборов, защита свободы прессы).

(защита прав и свобод, совершенствование образования, укрепление демократии, борьба с дискриминацией, поддержка национальных меньшинств, мониторинг выборов, защита свободы прессы). Экономическое и экологическое (содействие устойчивому росту экономики, борьба с коррупцией, повышение прозрачности и подотчетности органов власти, охрана окружающей среды).

Такой подход к безопасности объясняется тем, что нарушения политических и экономических прав приводят к напряженности, которая потенциально может обернуться вооруженной эскалацией.

Кроме того, права человека, по замыслу ОБСЕ, не входят в исключительную компетенцию национальных государств, поэтому в случае их грубого нарушения так называемый Московский механизм допускает создание специальной миссии экспертов даже без одобрения страны, где наблюдаются такие эпизоды. Всего на июль 2024 года его задействовали 15 раз.

Какой бюджет у ОБСЕ

Ежегодный бюджет организации — примерно €140 млн. Он складывается из отчислений государств-участников на основе шкал взносов.

По данным на 2021 год, 30% расходов совокупного бюджета приходилось на деятельность Секретариата, 16% — институтов, 34 и 15% — на полевые миссии в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии соответственно.

Роль России в ОБСЕ

Россия (до января 1992 года — СССР) участвует в организации с момента основания, русский — один из ее шести официальных языков.

С 2008 года Россия занималась в ОБСЕ проектами в правоохранительной сфере, участвовала в переговорах о Нагорном Карабахе, Приднестровье, востоке Украины и Закавказье, по ее инициативе Парламентская ассамблея (ПА) приняла несколько резолюций.

Взнос России, по данным МИД РФ, составляет порядка €7,7 млн ежегодно.

Делегация от России в ПА ОБСЕ насчитывает 15 человек — пять сенаторов от Совета Федерации и 10 депутатов от Государственной думы. С 2017 года ее возглавляет зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

В июле 2015 года Финляндия отказала во въезде в страну для участия в летней сессии ассамблеи председателю Госдумы Сергею Нарышкину и еще пяти парламентариям, обосновав это их присутствием в санкционном списке ЕС, в ответ российская сторона решила бойкотировать заседание в полном составе.

В июне 2022 года Великобритания отказала российской делегации в выдаче виз из-за нахождения российских законодателей в своих санкционных списках, в ноябре 2022 года и в июне 2024 года аналогично поступили соответственно Польша и Румыния. В феврале 2023 года представители 20 стран ОБСЕ обратились к Австрии с просьбой не пускать в страну делегацию России. Страна сама отказывалась от участия в сессиях в Ереване (в ноябре 2022 года), в Вене (в феврале 2023 года) и в Ванкувере (июнь 2023 года).

В апреле 2023 года Россия перестала платить взносы в ПА ОБСЕ, мотивируя это попытками препятствовать работе ее делегации.

ОБСЕ сегодня

Специфика ОБСЕ заключается в том, что организация функционирует только как политическое объединение: у нее нет учредительного документа и международно-правового статуса, ее решения необязательны для стран-участниц. В то же время ОБСЕ обладает всеми атрибутами международной организации. В ее разветвленной структуре выделяются руководящие и исполнительные органы, а также полевые операции.

Директивные органы ОБСЕ

Саммиты глав государств и правительств формулируют приоритеты и ориентиры организации. Порядка и регламента их проведения не существует: они проводятся по договоренности между странами и по инициативе одного или нескольких государств.

С 1975 года состоялись семь саммитов: в Хельсинки (1975), Париже (1990), Хельсинки (1992), Будапеште (1994), Лиссабоне (1996), Стамбуле (1999) и Астане (2010). На каждом принимались важные для организации документы.

Все решения принимаются консенсусом.

Совет министров иностранных дел (СМИД) — центральный директивный и руководящий орган. Его заседания обычно проходят раз в год в перерывах между саммитами. СМИД на один год избирает страну-председателя, пост действующего председателя (ДП) получает глава МИДа этого государства. Вместе с предыдущим и последующим председательствами они образуют так называемую тройку ОБСЕ. В 2024 году ДП является министр иностранных дел Мальты Ян Борг, ему помогают его предшественник Буяр Османи (Северная Македония) и будущий (с 2025-го) председатель ОБСЕ Элина Валтонен (Финляндия).

ДП может назначать представителей по разным вопросам. Ныне работают представители по борьбе с коррупцией, по процессу приднестровского урегулирования, по гендерным проблемам, по Южному Кавказу и др.

Постоянный совет — основной директивный орган, в него входят постпреды государств-членов. Его участники встречаются каждую неделю в Вене, где ведут постоянный политический диалог. При нем действуют три комитета и неофициальные рабочие группы.

Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) — это еще один постоянно действующий директивный орган, который занимается военно-политическими аспектами безопасности, а именно отвечает за работу механизмов МБД. В его заседаниях обычно участвуют постпреды из Постоянного совета, они также еженедельно собираются в Вене. Председателями ФСОБ становятся государства по ротации на четыре месяца.

Парламентская ассамблея (ПА) состоит из 323 делегатов от национальных законодательных органов. Она выступает как площадка для парламентской дипломатии, дискуссий и дебатов. ПА направляет наблюдателей на выборы, помогает странам выполнять принятые в рамках ОБСЕ обязательства. Парламентарии собираются на сессии несколько раз в год.

С ОБСЕ связан Суд по примирению и арбитражу, который работает с 1995 года в Женеве на основе специальной Стокгольмской конвенции 1992 года. В его задачи входит примирение и в случае необходимости — арбитраж споров или конфликтов между государствами — членами ОБСЕ. В суд входят мировые посредники и арбитры, которые делегируются в этот орган государствами сроком на шесть лет. За все время существования этот механизм так никогда и не был востребован.

Исполнительные органы ОБСЕ

Секретариат ОБСЕ базируется в Вене. Он занимается административными, финансовыми, кадровыми, информационными, техническими и другими оперативными вопросами, обеспечивает полевую деятельность. В его структуру входит Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК), несколько департаментов и подразделений, а также Центр документации в Праге.

Секретариатом руководит генеральный секретарь, он назначается СМИД на три года. С декабря 2024 года эту должность занимает представительница Германии Хельга Мария Шмид.

Среди других исполнительных органов и должностей:

Бюро по демократическим институтам и правам человека с офисом в Варшаве;

верховный комиссар по делам национальных меньшинств (Гаага);

представитель по вопросам свободы средств массовой информации (Вена).

Миссии ОБСЕ

В нескольких странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии по их приглашению развернуты полевые миссии, их мандаты утверждены государствами-участниками на консенсусной основе. Их координирует ЦПК.

В зависимости от мандата в их функции входят противодействие угрозам, профилактика конфликтов, помощь в реформировании правоохранительных органов, развитие местного самоуправления, расширение возможностей для женщин и молодежи и другие направления работы.

На 2024 год действуют миссии:

в Боснии и Герцеговине (с 1995-го);

в Косово (с 1999-го, крупнейшая);

в Северной Македонии (с 1992-го);

в Молдавии (c 1993-го);

в Сербии (с 2001-го);

в Черногории (с 2006-го);

присутствие в Албании (с 1997-го).

В марте 2014-го — марте 2022-го действовала Специальная мониторинговая миссия в Донбассе.

В странах Центральной Азии работают:

три программных офиса (в Казахстане, Киргизии и Таджикистане);

программный центр (в Туркменистане);

координатор проектов (в Узбекистане).

С 2002 года в Бишкеке работает Академия ОБСЕ, которая предоставляет послевузовское образование студентам из Центрально-Азиатского региона (включая Афганистан), а также Монголии, а в Душанбе с 2009 года действует Высшее пограничное командное училище ОБСЕ.

В штате ОБСЕ работают 550 человек, еще 2330 заняты в ее полевых операциях.

Официальный сайт организации — https://www.osce.org/ru.