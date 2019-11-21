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Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

Около пяти тыс. человек собрались вечером 21 ноября на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы принять участие в народном вече, посвященной шестой годовщине «Революции достоинства». Об этом сообщает Ukranews.

На главной площади столицы проходит вече «У нас есть достоинство», организованное «Движением сопротивления капитуляции» — общественной организации, выступающей против «формулы Штайнмайера».

На митинге выступают участники событий конца 2013 года, родственники погибших в ходе Евромайдана, семьи и представители Героев Небесной сотни (погибшие во время протестов на Майдане в 2013 году), политики, общественники, ветераны конфликта в Донбассе.

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы — государственный праздник, посвященный событиям 2013-2014 годов, которые привели к смене власти в стране. Позже эти события начали называть Революцией Достоинства.

Ранее президент Владимир Зеленский вместе с супругой почтил память погибших на Евромайдане.

Акции протеста на майдане Незалежности в Киеве начались осенью 2013 и продолжились в 2014 году. Причиной стал отказ администрации экс-президента Украины Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем к госперевороту. Президент Янукович покинул страну, к власти в итоге пришел Петр Порошенко. По данным украинского Минздрава, в ходе столкновений на майдане с января по март 2014 года погибли 115 человек.

Теги: Украина, Евромайдан, Киев, годовщина
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