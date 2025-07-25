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В Киеве, Днепре и Львове собрались митинги против реформы Зеленского

Митинги снова начались в Киеве, Днепре и Львове, на них собрались сотни человек, они протестуют против ослабления главных антикоррупционных ведомств. Теперь на акциях протеста стали звучать лозунги на военную тему

В Киеве, Днепре и Львове собрались митинги против реформы Зеленского
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В Киеве, Днепре и Львове собрались митинги против закона о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), подписанного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна».

На кадрах, которые показало издание, видно, что на площадях собрались сотни людей. Во Львове толпа скандировала по-украински: «Ганьба», что означает «позор».

В других городах люди держат в руках транспаранты, в том числе с надписями: «Власть — это народ, а вы — кнопки», «Стою за себя и за человека, который воюет», «Сколько армии еще держаться на морально-волевых» и других. Некоторые собравшиеся принесли с собой символы воинских подразделений.

Зеленский объяснил отказ от реформы НАБУ и САП после массовых протестов
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Как отмечает «Страна», на предыдущих акциях лозунги касались в первую очередь закона, сейчас же поднялась тема армии. 25 июля Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября.

Вызвавший протесты закон Зеленский подписал вечером 22 июля. Он предусматривал, что НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам прокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

После того как закон был подписан, тысячи людей вышли на акции протеста в Киеве и других городах Украины. К митингам присоединился мэр Киева Виталий Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».

Зеленский на фоне протестов отказался от предложенной им реформы. Он внес новый законопроект, касающийся деятельности НАБУ и САП, который призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов».

По словам президента, законопроект вносился «для справедливости». Он пояснил, что отказался от нововведений под влиянием общественного мнения, которое уважает.

Зеленский также отметил, что считает нормальным реагировать, когда «люди чего-то не хотят». «Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди просили перемен. Мы отреагировали», — говорил он.

Издание Politico утверждало, что Зеленский «отказался от своих спорных изменений в антикоррупционных ведомствах страны после возмущения в стране и за рубежом». Европейские чиновники предупреждали, что новый закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в Европейский союз.

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Владимир Зеленский Украина НАБУ коррупция
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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