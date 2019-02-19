Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС. Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.
«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной рады закон об изменении Конституции, которым необратимо закреплено стремление Украины в ЕС и НАТО», — сообщил он.
Изменить Конституцию Украины таким образом, чтобы вступление в ЕС и НАТО значилось в Основном законе страны как ее стратегическая цель, предложил в сентябре 2018 года сам Порошенко. Он также заявил, что считает важным скорейшее принятие этих поправок.