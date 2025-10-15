Что такое «цветные революции»

Фото: Serhiy / Wikipedia

Что такое «цветная революция»

«Цветная революция» — это понятие, применяемое для описания смены власти в результате массовых ненасильственных протестов населения, как правило, приуроченных к выборам разного уровня. Название связано с тем, что протестующие часто используют цветы, флаги или ленты определенного цвета, которые становятся символами протестов.

Понятие возникло для описания протестных акций, произошедших в начале 2000-х годов в постсоветских странах. Наиболее яркими примерами «цветных революций» считаются «революция роз» в Грузии (2003 год), «оранжевая революция» на Украине (2004–2005 годы) и «тюльпановая революция» в Киргизии (2005 год). Однако некоторые эксперты считают, что впервые события, которые можно считать «цветной революцией», произошли в Союзной Республике Югославия (СРЮ, включала Сербию и Черногорию) — «бульдозерная революция» 2000 года. Иногда к «цветным революциям» относят также Евромайдан 2014-го и протесты «арабской весны» на Ближнем Востоке и в Северной Африке (в частности, в Тунисе, Египте, Ливии, Иордании, Сирии, Йемене).

В странах Западной Европы и США «цветные революции» преимущественно рассматривают как форму демократических преобразований, при этом исследователи расходятся в оценках их влияния на постреволюционные общества и государственные институты. В России же, как правило, подчеркивается влияние западных государств, которые часто обвиняются в прямом или косвенном финансировании и политической поддержке протестных движений и использовании протестного потенциала в собственных целях, и поэтому в российских экспертных кругах понятие имеет преимущественно негативную коннотацию.

Причины возникновения «цветных революций»

Не существует универсально принятых критериев причин возникновения массовых протестных движений. Как правило, они обусловлены целым набором внутренних и внешних факторов, среди которых иногда выделяют:

Политические предпосылки . Системные проблемы во внутренней политике страны могут стать катализатором протестных настроений. Среди них чаще всего называют коррупцию, непрозрачность и замкнутость политической системы, неэффективность судов и правоохранительных органов, авторитарные тенденции в стиле управления страной. В случаях, когда руководство страны отказывается от диалога с оппозиционными силами, игнорирует их требования или прибегает к репрессивным мерам, это может усилить массовое недовольство граждан.

Дисбалансы социально-экономического развития . Ухудшение материального положения населения может усиливать социальную напряженность. На этом фоне коррупция в госаппарате и злоупотребления чиновников могут становиться дополнительным источником претензий общества к власти. Однако некоторые исследователи не склонны считать проблемы в экономике ключевым фактором «цветных революций». Вместо этого предлагается теория относительной депривации (англ. relative deprivation theory), в основе которой — кризис ожиданий относительно желаемых целей (в случае постсоветских стран — завышенных ожиданий относительно рыночных реформ и демократизации) и порожденное им острое чувство несправедливости.

Некоторые исследователи в качестве необходимых условий возникновения «цветных революций» выделяют наличие организаций гражданского общества , ориентированных на правозащитную деятельность и построение либеральной демократии западного образца, а также определенного минимума свободы слова и печати, независимых СМИ и политической конкуренции.

Зарубежная поддержка протестных движений. Неправительственные организации, располагающие возможностями для оказания влияния на общественное мнение, могут получать финансовую и организационную поддержку из-за рубежа. Как правило, она выражается в поддержке и подготовке сотрудников НПО, специализирующихся на мониторинге выборов, проведении опросов и параллельном подсчете голосов. Такие организации способны влиять на общественное мнение благодаря СМИ и поддержке оппозиционных политических сил и движений. Среди иностранных организаций, спонсировавших НПО в постсоветских странах, были активны German Marshall Fund, Project on Transitional Democracies, Westminster Foundation, International Center on Nonviolent Conflict и др., которые, в свою очередь, получали финансирование от ряда западных государств по линии содействия демократии.

Непосредственным поводом для массовых протестов обычно становятся результаты выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными, зачастую еще до объявления их результатов.

«Цветные революции» на постсоветском пространстве

Постсоветское пространство стало главной ареной «цветных революций» в начале XXI века.

1. «Революция роз» в Грузии (2003 год)

Дата: 2 ноября 2003 года — 4 января 2004-го.

Лидеры: глава партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаил Саакашвили, лидеры блока «Бурджанадзе — Демократы» Нино Бурджанадзе и Зураб Жвания.

Повод: недовольство результатами парламентских выборов, где победу одержала партия действующего президента Эдуарда Шеварднадзе «За новую Грузию».

Фото: РИА Новости

Результат «цветной революции» в Грузии: отставка Шеварднадзе 23 ноября, избрание Саакашвили президентом в январе 2004 года.

После объявления победы на парламентских выборах партии «За новую Грузию» Шеварднадзе, который находился у власти с 1995 года, оппозиционные силы заявили о фальсификациях. Ссылаясь на данные экзитполов и параллельного подсчета голосов (проводились местными НПО при поддержке American Global Strategy Group и International Society for Fair Elections and Democracy), они утверждали, что лидерство принадлежит ЕНД Саакашвили. Официальные результаты выборов также не признали международные наблюдатели. В стране начались протесты. Их пик пришелся на 22 ноября, когда в протестных акциях участвовали порядка 100 тыс. человек. В момент, когда Шеварднадзе выступал с речью перед избранными членами парламента, в здание законодательного органа ворвалась группа демонстрантов с букетами роз. Глава государства покинул зал заседаний под охраной службы безопасности. Шеварднадзе объявил о введении режима чрезвычайного положения и обратился за поддержкой к армии, однако силовые структуры отказались выполнять его распоряжения. На следующий день президент подал в отставку. На 4 января были назначены досрочные президентские выборы, на которых победил Саакашвили с 96% голосов. Иногда к «революции роз» относят события в Аджарской автономной республике с центром в Батуми, где в результате протестов и конфликта с Тбилиси в мае 2004-го было свергнуто правительство Аслана Абашидзе.

2. «Оранжевая революция» на Украине (2004 год)

Дата: 22 ноября — 26 декабря 2004 года.

Лидеры: кандидат в президенты от оппозиционного блока «Наша Украина» Виктор Ющенко, лидер одноименного блока Юлия Тимошенко.

Повод: спорные результаты второго тура президентских выборов, где Виктор Янукович обошел Ющенко на 3%.

Фото: Дмитрий Чеботаев / РИА Новости

Результат «цветной революции» на Украине: проведение повторного второго тура выборов, победа Ющенко.

После объявления Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины результатов второго тура президентских выборов 22 ноября 2004 года победу с перевесом в 3% одержал Виктор Янукович. Оппозиция заявила о фальсификациях в восточных регионах — Донецкой и Луганской областях (сейчас ДНР и ЛНР). Результаты выборов также отказались признать страны Запада. Виктор Ющенко выступил с призывом начать борьбу за независимость. Центром массовых демонстраций стала площадь Независимости — майдан Незалежности, который на два месяца окрасился в оранжевый цвет предвыборной кампании Ющенко. Верховный суд Украины отменил постановление ЦИК о победе Януковича и назначил повторный второй тур выборов на 26 декабря, в котором победил Ющенко.

3. «Тюльпановая революция» в Киргизии (2005 год)

Дата: 22 марта — 11 апреля 2005 года.

Лидеры: глава политического блока «Народное движение Кыргызстана» Курманбек Бакиев, лидер движения «Ата-Журт» Роза Отунбаева.

Повод: недовольство результатами парламентских выборов и планами президента Аскара Акаева баллотироваться на четвертый срок.

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Результат «цветной революции» в Киргизии: бегство Акаева в Россию, формирование нового парламента и избрание в июле Бакиева президентом страны.

События начались после парламентских выборов, которые прошли в два тура: 27 февраля и 13 марта 2005 года. Непосредственным поводом стало снятие с предвыборной гонки нескольких оппозиционных кандидатов, включая Отунбаеву, в результате чего парламент был сформирован из представителей пропрезидентских сил. 24 марта демонстранты с тюльпанами в руках собрались на Центральной площади в Бишкеке. После стычек с милицией протестующие ворвались в здание правительства. Акаев с семьей бежал из страны сначала в Казахстан, а потом в Россию. Он утверждал, что акции протеста были организованы Соединенными Штатами и финансировались международными организациями. Новый парламент страны начал работу 28 марта. В начале апреля Акаев, будучи в Москве, подписал заявление о добровольном сложении полномочий президента. Выборы главы государства состоялись 10 июля. На них победу одержал Бакиев.

Новое руководство не смогло решить политические и экономические проблемы страны, поэтому весной 2010 года массовые протесты вспыхнули вновь. В результате беспорядков Бакиев подал в отставку и бежал из страны. Жертвами столкновений с силами правопорядка тогда стали более 80 человек.

Поздним примером «цветных революций» называют «Бархатную революцию» в Армении (2018). Примерами неудавшихся «цветных революций» считают также «твиттерную революцию» в Молдавии (в 2009-м), «юрточную революцию» в Монголии (в 2008-м), события в Белоруссии (в 2001-м, 2006-м и 2020-м), Азербайджане (в 2003-м и в 2005-м), Армении (в 2008-м).

«Цветные революции» в других странах

Помимо постсоветского пространства, события, иногда трактуемые как «цветные революции», происходили и в других регионах:

1. «Бульдозерная революция» в Союзной Республике Югославия (2000 год)

Дата: сентябрь—октябрь 2005 года

Лидер: глава блока «Демократическая оппозиция» Воислав Коштуница

Повод: недовольство результатами первого тура президентских выборов, на которых ни Коштуница, ни действующий на тот момент президент СРЮ Слободан Милошевич не смогли набрать минимального количества голосов для победы. Воислав Коштуница заявил о фальсификациях.

Фото: Viktor Sekularac / WNV

Результат «цветной революции» в СРЮ: отставка Милошевича, приход к власти оппозиции.

В конце сентября 2000 года в СРЮ состоялись президентские выборы. После подсчета голосов, местный избирком заявил, что ни один из фаворитов, которыми считались Милошевич и Коштуница, не набрал количество голосов, необходимое для победы в первом туре, и назначил второй. Оппозиция немедленно заявила о победе Коштуницы уже в первом туре, обвинила власти в фальсификации и отказалась участвовать во втором этапе. Международные наблюдатели также утверждали, что выборы прошли с нарушениями. Сторонники оппозиции 5 октября организовали массовые демонстрации в Белграде. Символическим эпизодом стало использование бульдозера для штурма здания парламента. Этот момент дал название всей революции. К вечеру того же дня демонстранты захватили ключевые государственные здания в столице. На следующий день Милошевич признал поражение на выборах и в телевизионном обращении поздравил Воислава Коштуницу, который официально вступил в должность главы государства 7 октября. В апреле 2001 года Милошевич был арестован на собственной вилле, а 28 июня выдан Международному трибуналу Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге.

2. «Революция кедров» в Ливане (2005 год)

Дата: 14 февраля — 19 июня 2005 года

Лидер: единоличного лидера у революции не было, активно выступали антисирийские оппозиционные силы.

Повод: недовольство 29-летним присутствием сирийских войск на ливанской территории и убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, в котором протестующие обвиняли Сирию и «Хезболлу».

Фото: Elie Ghobeira / Wikipedia

Результат «цветной революции» в Ливане: вывод сирийских войск из Ливана, приход к власти антисирийской оппозиции.

Сирия ввела войска в Ливан в 1976 году в разгар гражданской войны, и к 2005 году там находился 15-тысячный контингент сирийских военнослужащих. В результате Ливан фактически проводил пвынужден был ориентироваться на Сирию во внутренней и внешней политики, что вызывало недовольство ряда политических сил. Особенно активно против сирийского военного присутствия выступал Харири. 14 февраля 2005 года кортеж экс-премьера проезжал неподалеку от отеля «Святой Георгий» в центре Бейрута, когда одна из припаркованных машин взорвалась. В результате теракта погибли девять человек, включая самого Харири. Это стало катализатором массовых протестов. События получили название «революция кедров», так как кедровое дерево — это национальный символ Ливана, изображенный на флаге страны.

По мнению антисирийской оппозиции, убийство было местью за поддержку Харири резолюции Совета Безопасности ООН № 1559, призывавшей к выводу всех иностранных войск из Ливана. Кувейтская газета Al-Seyassah утверждала, что убийство было организовано группой высокопоставленных сирийских генералов. Через несколько дней в Ливане начались массовые антисирийские демонстрации. Они также проходили в городах по всему миру, где проживала ливанская диаспора. Действующий на тот момент премьер-министр Омар Карами 28 февраля под давлением протестующих объявил об отставке своего кабинета. Убийство Харири и последовавшие протесты получили широкий международный резонанс. Так, США отозвали своего посла из Сирии и обвинили Дамаск в причастности к теракту. Под международным давлением Сирия была вынуждена начать вывод войск. 5 марта президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские войска покинут Ливан, если в Бейруте примут соответствующее решение. В конце апреля Сирия уведомила ООН о полном выводе войск из Ливана. После этого в стране состоялись парламентские выборы. Они прошли 19 июня. Победу одержала антисирийская оппозиция. Блок, возглавляемый сыном убитого Рафика Харири — Саадом, получил 72 из 128 мест в парламенте.

С «цветными революциями» также иногда сравнивают события в Непале (в 2006-м), Мьянме (в 2007-м), в Иране (в 2009-м). В 2005 году похожий термин — «пурпурная революция» — использовал президент США Джордж Буш для описания либерализации иракской политической системы под контролем оккупационной администрации накануне выборов в том же году.

«Цветные революции» в России

В России попыткой «цветной революции» часто называют антиправительственные протесты в 2011–2012 годах. Они получили название «болотных», поскольку один из самых массовых митингов прошел на Болотной площади в Москве. Поводом послужило недовольство результатами выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года и последующими президентскими выборами в марте 2012-го. Символом протестных акций стала белая лента.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

После победы партии «Единая Россия» (набрала 49,3% голосов) на парламентских выборах 4 декабря 2011 года оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях.

5 декабря, движение «Солидарность» провело акцию протеста на Чистых прудах, собравшую, по данным оппозиции, 5-7 тыс. человек, полиция задержала 300 человек.

10 декабря на Болотной площади прошел один из крупнейших санкционированных митингов. Первоначально он планировался на площади Революции на 300 человек, но из-за большого числа желающих (более 30 тыс. человек) участвовать в акции власти согласились на проведение митинга на Болотной площади. Помимо Москвы, демонстрации тогда прошли в других городах России. Так, в Новосибирске собралось около 3 тыс. человек, в Томске, Омске, Екатеринбурге, Челябинске — более тысячи участников в каждом городе.

24 декабря состоялся еще более масштабный митинг «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве. По данным МВД, на пике митинга присутствовали около 29 тыс. человек, а по оценкам организаторов — от 100 до 130 тыс.

4 февраля 2012 года на Болотной площади прошел еще один митинг оппозиции «За честные выборы», параллельно на Поклонной горе собрались сторонники действующей власти под лозунгом «Нам есть что терять». По официальным данным МВД, на Поклонной горе присутствовали 138 тыс. граждан, на Болотной — 35-36 тыс. Однако организаторы оппозиционного митинга заявляли о 208 тыс. участников, ссылаясь на данные «экспериментальной системы подсчета».

Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра страны, одержал победу на президентских выборах, прошедших 4 марта 2012 года, набрав 63,6% голосов.

6 мая в Москве состоялся «Марш миллионов», приуроченный к инаугурации Путина, против победы которого выступала оппозиция. По разным оценкам, в шествии приняли участие от 8 до 120 тыс. человек. Акция была согласована с властями, но переросла в беспрецедентные столкновения с полицией — были задержаны более 400 человек. В Следственном комитете (СК) заявили, что пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов. После этого ведомство возбудило уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Их объединили в «болотное дело». Фигурантами стали более 30 человек.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти ответили на протесты ужесточением законодательства. Так, в июне 2012 года вступил в силу закон, ужесточивший штрафы за нарушения на митингах. В июле был принят закон «об иностранных агентах», согласно которому некоммерческие организации (НКО), получающие иностранное финансирование и занимающиеся «политической деятельностью», должны регистрироваться как «иностранные агенты». В результате протестное движение начало угасать.

