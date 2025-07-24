Протестующие в Киеве вспомнили речевку «Майдана»

Возле театра имени Франко в Киеве протестующие вспомнили речевку 2014 года, соответствующие кадры с митинга опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Кто не скачет, тот москаль», — кричат протестующие.

По данным правоохранительных органов, ночью накануне возле театра ночевало 40 митингующих, уточнила газета.

Протесты продолжаются из-за закона об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). За него проголосовали 263 депутата Верховной Рады.

Этот закон президент Владимир Зеленский подписал 22 июля. Теперь НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам прокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

К митингам в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».

В Кремле назвали ситуацию вокруг НАБУ и САП внутренним делом Украины.

НАБУ и САП были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.