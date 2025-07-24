Протестующие в Киеве вспомнили речевку «Майдана»
Возле театра имени Франко в Киеве протестующие вспомнили речевку 2014 года, соответствующие кадры с митинга опубликовало украинское издание «Страна.ua».
«Кто не скачет, тот москаль», — кричат протестующие.
По данным правоохранительных органов, ночью накануне возле театра ночевало 40 митингующих, уточнила газета.
Протесты продолжаются из-за закона об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). За него проголосовали 263 депутата Верховной Рады.
Этот закон президент Владимир Зеленский подписал 22 июля. Теперь НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам прокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.
К митингам в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».
В Кремле назвали ситуацию вокруг НАБУ и САП внутренним делом Украины.
НАБУ и САП были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ