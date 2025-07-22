Кличко призвал к реформе правоохранительной системы Украины

Отмена независимости антикоррупционных ведомств «не приближает Украину к ЕС». Мэр Киева призвал не делать правоохранительную систему «бультерьером власти», а провести ее реформу. Рада уже передала поправки на подпись президенту

Виталий Кличко (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинскую правоохранительную систему нужно полностью изменить, а «не делать ее бультерьером власти». Так он прокомментировал решение Верховной рады ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Кличко отметил, что решение Верховной рады «точно не приближает Украину к Евросоюзу, демократии, верховенству права и законности». По его мнению, авторы законодательной инициативы «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм».

«Прикрываясь войной, уничтожат антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывают рот активистам и журналистам. Да, немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами. Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти», — написал мэр украинской столицы в телеграм-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины — это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений, имеет право проводить оперативно-разыскные мероприятия и заводить дела; истребовать уголовные производства и информацию у других органов; получать данные об имуществе, доходах, бюджетных средствах. Специализированная антикоррупционная прокуратура — это подразделение офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит делами НАБУ. Прокуроры САП представляют дела, которые готовит НАБУ, в суде и поддерживают сторону обвинения в антикоррупционных процессах.

За принятие закона о работе НАБУ и САП проголосовали 263 депутата из 450. Документ уже подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и направил его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк со ссылкой на источники утверждает, что Зеленский уже подписал закон.

Новый закон вносит ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. В НАБУ и САП заявили, что правки «фактически уничтожают независимость» ведомств. Согласно одобренным поправкам, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП другим прокурорам, истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам, предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению, перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Накануне в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины без официального предупреждения пришла в САП с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники написало, что в правительственном квартале в Киеве со вчерашнего дня усилены посты. «Основная задача не пропустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться к проходу террористов или человека с боевым оружием», — рассказал источник издания.

Обеспокоенность в связи с ограничением полномочий НАБУ и САП выразили в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что эти органы «имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности». Он отметил, что ЕС предоставляет республике значительную финансовую помощь «при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления».