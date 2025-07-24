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The Economist назвал подписание закона Зеленским «неприлично поспешным»

The Economist: закон о НАБУ Зеленский подписал с «неприличной поспешностью»
Новый закон о правах и обязанностях Национального антикоррупционного бюро Украины грозит лишением международной поддержки Киева. По оценке The Economist, это «стратегическая ошибка» Зеленского
Украинцы протестуют против недавно принятого закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов,&nbsp;в Киеве, Украина, 23 июля 2025 года
Украинцы протестуют против недавно принятого закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов, в Киеве, Украина, 23 июля 2025 года (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Спешное принятие закона о правах и обязанностях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — стратегическая ошибка украинского президента Владимира Зеленского, из-за которой Украина рискует лишиться международной поддержки. С такой оценкой выступил The Economist.

Издание указало, что президент Украины подписал его «с неприличной поспешностью».

22 июля украинская Верховная рада приняла закон, который лишает автономии ключевые антикоррупционные органы — НАБУ и САП. Президент подписал этот закон сразу же после его одобрения. По новым правилам, контроль над НАБУ и САП переходит в ведение генерального прокурора, назначенного президентом.

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Владимир Зеленский

После подписания закона тысячи людей вышли на площади Киева и других крупных городов, в том числе во Львове, Днепре, Одессе, протестуя против изменений. Зеленский объяснял их необходимостью «очистки от российского влияния». The Economist подчеркивает, что такие объяснения «бездоказательны» и выглядят как притворство.

Новый закон, который позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования и прерывать их, — это не просто «плохой закон», а «грубая стратегическая ошибка» и «прямая угроза международной поддержке», говорится в материале. Европейские союзники Украины, включая Германию, Францию и Швецию, ранее выразили обеспокоенность по поводу нового законодательства.

В то же время, отмечает издание, Запад несет определенную ответственность за то, что «закрывал глаза» на растущий список ошибок Зеленского, героизируя его. В числе промахов украинских властей журнал называет преследование антикоррупционных активистов, заморозку счетов и запрет на выезд из страны для «политических врагов правительства», например бывшего президента Петра Порошенко.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ограничение полномочий НАБУ может негативно повлиять на вероятность вступления Украины в Евросоюз и «является серьезным шагом назад».

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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