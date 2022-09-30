Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 16:32
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 16:51
В Госдуме уточнили, когда нельзя списать ипотечный долг мобилизованным Недвижимость, 16:42
NBC узнал, что США сегодня объявят о новых санкциях против России Политика, 16:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:27
«Голиаф». Стоит ли смотреть казахстанскую сказку о маленьком человеке Life, 16:23
Новая проблема Ethereum. Как усиление санкций повлияет на криптосистему Крипто, 16:22
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 16:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Бразильский игрок «Зенита» объяснил желание получить российский паспорт Спорт, 16:10
ЕК предложила не принимать заявления на визы от россиян в третьих странах Политика, 16:09
В Петербурге зарегистрировали первый иск против решения о мобилизации Политика, 16:08
Путин заявил о поле битвы «за большую историческую Россию» Политика, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:01
Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России Политика, 15:59
Путин напомнил о прецеденте, когда США применили ядерное оружие Политика, 15:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область входят в состав России как четыре отдельных субъекта. До этого Россия признала их независимость в административных границах. Часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина
Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий,&nbsp;Леонид Пасечник и&nbsp;Денис Пушилин. &nbsp;
Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник и Денис Пушилин.   (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, а также главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.

После подписания документов прозвучал гимн России. По его окончании Путин и главы новых территорий сложили руки вместе, после чего в зале, а также сам президент начали скандировать: «Россия! Россия!»

Video

Подписание международного договора — первый этап вхождения в состав России. После этого президент России должен обратиться в Конституционный суд для проверки этого акта на соответствие Основному закону.

Если Конституционный суд не найдет нарушений, президент направит договор на ратификацию в Госдуму и одновременно внесет федеральный конституционный закон о принятии новых регионов. Эти два документа в трех чтениях должна будет одобрить Госдума, а затем должен будет принять Совет Федерации, после чего их уже подпишет президент и они будут опубликованы и вступят в силу. Конституционный закон о принятии также вносит поправку в ст. 65 Конституции, которая определяет перечень субъектов Федерации: туда добавляются названия новых регионов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума проведет внеочередное заседание 3 октября. На следующий день, 4 октября, на плановое заседание соберется Совет Федерации.

Путин пообещал восстановить инфраструктуру ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Политика
Владимир Путин

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно итогам, которые опубликовали местные власти, в том числе сформированные там военно-гражданские администрации, участники голосования поддержали присоединение к России.

До подписания договоров о вхождении в ее состав Россия признала независимость указанных территорий в административных границах, то есть в границах тех областей, в которых они входили в состав Украины. При этом часть этих территорий по-прежнему остается под контролем Украины — речь идет о части ДНР, а также части Запорожской области (российские военные контролируют ее юг и центр, а административный центр Запорожье контролирует Украина).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: polymetalinternational.com Поможет ли смена юрисдикции спасти «Полиметалл»
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи

Украина прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы считает незаконными и неоднократно заявляла о намерении вернуть утраченные территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты этих «псевдореферендумов», то Киеву «не о чем говорить с президентом России». А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что вхождение новых территорий в состав России не будет иметь юридической силы, поскольку «любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права».

Путин же, в свою очередь, подчеркнул, что жители указанных территорий «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет». «И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал президент.

Он призвал Украину «немедленно прекратить огонь» и «вернуться за стол переговоров». По его словам, Россия будет защищать свою землю «всеми имеющимися силами и средствами».

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Референдум присоединение к России ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Украина Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган заявил, что Путин после референдумов «сделает то, что задумал»
Политика
Гутерриш заявил, что присоединение Донбасса не будет иметь законной силы
Политика
Путин заявил о поле битвы «за большую историческую Россию»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter