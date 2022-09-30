Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область входят в состав России как четыре отдельных субъекта. До этого Россия признала их независимость в административных границах. Часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина

Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник и Денис Пушилин. (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, а также главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.

После подписания документов прозвучал гимн России. По его окончании Путин и главы новых территорий сложили руки вместе, после чего в зале, а также сам президент начали скандировать: «Россия! Россия!»

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Подписание международного договора — первый этап вхождения в состав России. После этого президент России должен обратиться в Конституционный суд для проверки этого акта на соответствие Основному закону. Если Конституционный суд не найдет нарушений, президент направит договор на ратификацию в Госдуму и одновременно внесет федеральный конституционный закон о принятии новых регионов. Эти два документа в трех чтениях должна будет одобрить Госдума, а затем должен будет принять Совет Федерации, после чего их уже подпишет президент и они будут опубликованы и вступят в силу. Конституционный закон о принятии также вносит поправку в ст. 65 Конституции, которая определяет перечень субъектов Федерации: туда добавляются названия новых регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума проведет внеочередное заседание 3 октября. На следующий день, 4 октября, на плановое заседание соберется Совет Федерации.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно итогам, которые опубликовали местные власти, в том числе сформированные там военно-гражданские администрации, участники голосования поддержали присоединение к России.

До подписания договоров о вхождении в ее состав Россия признала независимость указанных территорий в административных границах, то есть в границах тех областей, в которых они входили в состав Украины. При этом часть этих территорий по-прежнему остается под контролем Украины — речь идет о части ДНР, а также части Запорожской области (российские военные контролируют ее юг и центр, а административный центр Запорожье контролирует Украина).

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Украина прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы считает незаконными и неоднократно заявляла о намерении вернуть утраченные территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты этих «псевдореферендумов», то Киеву «не о чем говорить с президентом России». А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что вхождение новых территорий в состав России не будет иметь юридической силы, поскольку «любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права».

Путин же, в свою очередь, подчеркнул, что жители указанных территорий «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет». «И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал президент.

Он призвал Украину «немедленно прекратить огонь» и «вернуться за стол переговоров». По его словам, Россия будет защищать свою землю «всеми имеющимися силами и средствами».