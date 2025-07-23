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Военная операция на Украине ,  
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ЕС потребовал от Киева объяснений из-за вызвавшего протесты закона

Фон дер Ляйен потребовала объяснений от Украины из-за нового закона и протестов
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине приняли закон, урезающий автономию НАБУ и САП — двух главных антикоррупционных ведомств. Еврокомиссия потребовала разъяснить эти изменения
Фото: Роман Балюк / Reuters
Фото: Роман Балюк / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от украинского президента Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и САП, передает AFP.

«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями [принятия] поправок [в законодательство] и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — сообщил представитель ЕС Гийом Мерсье.

НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро, САП — Специальная антикоррупционная прокуратура. Накануне Верховная рада приняла законопроект, ограничивающий деятельность этих ведомств — они становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам он получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел. Зеленский подписал закон.

Преследование НАБУ и САП связано с подозрениями сотрудников ведомства в госизмене, «связях с Россией» и коррупции.

В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ
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Ограничение независимости НАБУ привело к акциям протеста на Украине, в крупных городах прошли акции протеста. К митингам в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко, который заявил, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».

По данным Financial Times, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Антониу Кошта связывались с Зеленским и пытались убедить его пересмотреть решение по новому закону.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский Евросоюз НАБУ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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One. Рождение будущего

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