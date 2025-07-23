ЕС потребовал от Киева объяснений из-за вызвавшего протесты закона
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от украинского президента Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и САП, передает AFP.
«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями [принятия] поправок [в законодательство] и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — сообщил представитель ЕС Гийом Мерсье.
НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро, САП — Специальная антикоррупционная прокуратура. Накануне Верховная рада приняла законопроект, ограничивающий деятельность этих ведомств — они становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам он получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел. Зеленский подписал закон.
Преследование НАБУ и САП связано с подозрениями сотрудников ведомства в госизмене, «связях с Россией» и коррупции.
Ограничение независимости НАБУ привело к акциям протеста на Украине, в крупных городах прошли акции протеста. К митингам в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко, который заявил, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».
По данным Financial Times, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Антониу Кошта связывались с Зеленским и пытались убедить его пересмотреть решение по новому закону.
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