Кличко присоединился к митингующим в поддержку антикоррупционного бюро
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в митинге против закона, фактически ликвидирующего на Украине независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
«Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — написал он, опубликовав фотографию мэра Киева на акции протеста.
Митинги начались в крупных городах Украины, в частности, в Львове и Киеве, на фоне принятия Радой законопроекта, согласно которому полномочия НАБУ и САП будут ограничены. В этих ведомствах заявили, что поправки «фактически уничтожают независимость» бюро и прокуратуры: согласно им, к примеру, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП или уголовные производства НАБУ другим прокурорам или органам досудебного расследования соответственно.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
По словам Кличко, решение Верховной рады «точно не приближает Украину к Евросоюзу, демократии, верховенству права и законности». По его мнению, авторы законодательной инициативы «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм».
21 июля у детективов НАБУ прошли обыски, сообщала «Страна». По данным издания, следственные мероприятия были связаны с подозрением сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
Новый украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что проблема коррупции на Украине преувеличена и что большинство украинцев считают взяточничество широко распространенным, при том что сталкивались с ним меньше людей.
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