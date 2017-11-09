Холодно, еще холоднее

Как изменились отношения РФ и США за год с момента избрания Дональда Трампа

Через год после избрания Трампа президентом США отношения Вашингтона и Москвы не стали лучше. Сократились объемы торговли, размеры дипмиссий, количество контактов. Прогноз развития отношений — неблагоприятный, указывают эксперты

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Steffen Kugler / Bundespresseamt / dpa / Global Look Press)

10–11 ноября во вьетнамском Дананге пройдет саммит АТЭС, в котором примут участие президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер уже заявил, что готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам главы Белого дома, российский президент также может помочь с урегулированием сирийского конфликта и ситуации на Корейском полуострове.

Владимир Путин тоже готов к встрече, протокольные службы находятся в контакте для ее организации, сообщил журналистам уже прибывший в Дананг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если встреча состоится, обсуждаться будут все «стоящие на повестке дня вопросы», сказал Лавров: отношения требуют «серьезного ремонта», после того как команда предыдущего президента Барака Обамы «постаралась и поработала над их ухудшением». Из международных вопросов, по словам Лаврова, можно обсудить ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину. «Тем для разговора будет достаточно», — резюмировал Лавров.

Встречи на уровне

Если встреча Трампа и Путина состоится, она станет второй после избрания Трампа президентом и его вступления в должность. Предыдущая состоялась в июле в Гамбурге на саммите «Двадцатки». С Обамой Путин в последний год его работы также встречался два раза: в сентябре 2016 года на саммите «Двадцатки» в китайском Ханчжоу и на саммите АТЭС в Перу.

Таким образом, на президентском уровне диалог формально сохраняется в тех же пределах, что и при Обаме. Интенсивность переговоров немного упала по линии министров иностранных дел. 20 сентября 2017 года российский министр Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон (занял свой пост 1 февраля) провели седьмую личную встречу. Телефонных разговоров, судя по сообщениям на сайте российского МИДа, у них за этот период состоялось 18. Годом ранее, в сентябре 2016 года, после очередной встречи с предыдущим госсекретарем США Джоном Керри Лавров говорил, что с начала 2016 года министры провели уже более 40 встреч и телефонных разговоров. Российский министр тогда назвал такое количество бесед «беспрецедентным».

Интенсивность переговоров между дипломатами России и США немного сократилась в последние месяцы, но эта тенденция началась еще во время президентства Обамы, сказал РБК директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Михаил Ульянов. Во многом это связано с тем, что новая администрация Белого дома по-прежнему не сформировала команду на внешнеполитическом направлении и не провела обзор внешнеполитической деятельности. На основании такого обзора, который обычно делается в первые месяцы работы новой администрации, и ведется работа «на внешнем треке», объяснил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Несмотря на сохраняющийся диалог, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что сегодня российско-американские отношения переживают свой худший период с начала перестройки. Более того, по словам эксперта, еще «никогда со времен Октябрьской революции практически весь политический класс Америки не был настроен так однозначно антироссийски». Негативный настрой элит большинство ранее опрошенных РБК экспертов объясняют информацией о предполагаемом вмешательстве России в выборы, а жесткую политику президента Трампа на российском направлении объясняют его нежеланием идти наперекор антироссийскому конгрессу.

Меньше дипломатов, виз и дач

В конце 2016 года по указанию тогда еще занимавшего пост президента Барака Обамы США выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли россиянам доступ в два особняка, которые российская дипмиссия использовала как дачи: в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Обама объяснил свои действия полученными им данными о вмешательстве России в ход выборов президента США. Россия обвинения отрицает.

С избранием Трампа президентом дипломатическая война между странами не прекратилась. США отказались вернуть доступ к российской недвижимости, и российский МИД сообщил о том, что с 1 сентября должна быть сокращена численность работников американской дипломатической миссии в России до 455 человек (именно столько россиян работают в дипмиссии в США, объяснял МИД). С 1 августа американским дипломатам было запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складами на юге столицы. В ответ США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Таким образом было достигнуто равновесие.

После закрытия консульства в Сан-Франциско у России остались консульства в Хьюстоне, Сиэтле и Нью-Йорке. В России продолжают работать консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

США в ответ на сокращения дипломатов ограничили выдачу виз россиянам. Так, в августе 2017 года консульские службы США выдали гражданам России 14 939 неиммиграционных виз, а в сентябре — уже 7110.

http://www.rbc.ru/opinions/politics/04/09/2017/59ad09039a79474560e8cbd9

Однако численность американской дипмиссии все равно больше, указывал президент Путин в сентябре. В составе российской дипмиссии учитываются дипломаты, работающие в ООН, — 155 человек. «Если уж говорить о полном паритете, то это минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — говорил президент 5 сентября этого года (цитата по сайту Кремля).

Санкции расширяются

Впервые США ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц (в связи с событиями на Украине) в марте 2014 года, и до июля 2017 года список компаний и физических лиц расширяли 14 раз. В июле антироссийские санкции получили силу закона, то есть приобрели бессрочный характер. Отмена санкций теперь требует сложной юридической процедуры и согласия конгресса (до этого санкции регулировались четырьмя исполнительными указами Обамы, так называемыми executive orders, и для их отмены было достаточно воли президента). Всего с 2014 года под санкции США, связанные с событиями на Украине, подпали 569 физических и юридических лиц не только из России, но и с Украины, а также иностранные «дочки» российских компаний и граждане, обладающие гражданством других стран.

Посетители у здания посольства США в Москве. Сентябрь 2017 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Товарооборот между странами рухнул еще в начале периода конфликтов и сейчас неуверенно восстанавливается. В январе— августе 2017 года, по данным Федеральной таможенной службы, товарооборот в стоимостном выражении между странами составил $14,5 млрд (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,8%), в том числе экспорт из России составил $6,6 млрд (рост на 22,3%), импорт — $7,9 млрд (рост на 16%). Пик российско-американских торговых отношений пришелся на 2011 год, когда товарооборот составил $31 млрд, после чего начал снижаться: в 2015 году сократился до $20,9 млрд, в 2016-м составил $20 млрд.

Неблагоприятный прогноз

Отношения в краткосрочной перспективе, в ближайшие два-три года, будут продолжать ухудшаться, а в среднесрочной перспективе (на четыре—семь лет), скорее всего, будут оставаться враждебными, прогнозирует Дмитрий Тренин. Сейчас российско-американские отношения не то что в худшем состоянии за долгое время, но в состоянии «большой неопределенности», указывает Сергей Ознобищев, директор Независимого института стратегических оценок.

Сложившаяся атмосфера осложнит переговорный процесс по важнейшим для стран договорам по вооружениям, говорят эксперты. В 2021 году истекает срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Документ был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и стал, по определению Обамы, одним из достижений политики «перезагрузки». Предшествовавший ему договор истек в 2009 году, переговоры по новому шли около года. Принятый в 2010 году договор предусматривает сокращение стратегических наступательных вооружений: ядерных боезарядов до 1550 с каждой стороны, каждая из сторон суммарно может иметь по 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Дмитрий Тренин выражает надежду, что дальнейшие переговоры по СНВ начнутся, когда для этого придет время, однако опасается за судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он был подписан в 1987 году в Вашингтоне, носит бессрочный характер и запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Во время последней встречи Лаврова и Тиллерсона, которая состоялась 20 сентября в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН, российский министр заявил, что у России есть претензии к США по поводу соблюдения договора РСМД. Москва указывает на то, что США используют в своих системах ПРО в Восточной Европе пусковые установки МК-41, которые, по договору, можно размещать на кораблях, но нельзя перебазировать на сушу. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет Россию в том, что она провела испытания запрещенных договором ракет, таких как РС-12М «Тополь» и «Ярс-М», дальность которых составляет от 2–6 тыс. до 11 тыс. км соответственно.

По словам Ознобищева, в данный момент процесс по разоружению сторон «остановился»: «Процесс разоружения, остановившись, начинает разрушаться. Развиваются новые вооружения, они вступают в новые взаимосвязи, изобретаются новые системы вооружений, которых раньше не было совсем. И поле переговоров все ширится и ширится. Сейчас процесс разоружения переходит из практической в плоскость взаимных обвинений».​