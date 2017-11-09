Холодно, еще холоднее

10–11 ноября во вьетнамском Дананге пройдет саммит АТЭС, в котором примут участие президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер уже заявил, что готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам главы Белого дома, российский президент также может помочь с урегулированием сирийского конфликта и ситуации на Корейском полуострове.
Владимир Путин тоже готов к встрече, протокольные службы находятся в контакте для ее организации, сообщил журналистам уже прибывший в Дананг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Если встреча состоится, обсуждаться будут все «стоящие на повестке дня вопросы», сказал Лавров: отношения требуют «серьезного ремонта», после того как команда предыдущего президента Барака Обамы «постаралась и поработала над их ухудшением». Из международных вопросов, по словам Лаврова, можно обсудить ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину. «Тем для разговора будет достаточно», — резюмировал Лавров.
Встречи на уровне
Если встреча Трампа и Путина состоится, она станет второй после избрания Трампа президентом и его вступления в должность. Предыдущая состоялась в июле в Гамбурге на саммите «Двадцатки». С Обамой Путин в последний год его работы также встречался два раза: в сентябре 2016 года на саммите «Двадцатки» в китайском Ханчжоу и на саммите АТЭС в Перу.
Таким образом, на президентском уровне диалог формально сохраняется в тех же пределах, что и при Обаме. Интенсивность переговоров немного упала по линии министров иностранных дел. 20 сентября 2017 года российский министр Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон (занял свой пост 1 февраля) провели седьмую личную встречу. Телефонных разговоров, судя по сообщениям на сайте российского МИДа, у них за этот период состоялось 18. Годом ранее, в сентябре 2016 года, после очередной встречи с предыдущим госсекретарем США Джоном Керри Лавров говорил, что с начала 2016 года министры провели уже более 40 встреч и телефонных разговоров. Российский министр тогда назвал такое количество бесед «беспрецедентным».
Интенсивность переговоров между дипломатами России и США немного сократилась в последние месяцы, но эта тенденция началась еще во время президентства Обамы, сказал РБК директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Михаил Ульянов. Во многом это связано с тем, что новая администрация Белого дома по-прежнему не сформировала команду на внешнеполитическом направлении и не провела обзор внешнеполитической деятельности. На основании такого обзора, который обычно делается в первые месяцы работы новой администрации, и ведется работа «на внешнем треке», объяснил он.
Меньше дипломатов, виз и дач
В конце 2016 года по указанию тогда еще занимавшего пост президента Барака Обамы США выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли россиянам доступ в два особняка, которые российская дипмиссия использовала как дачи: в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Обама объяснил свои действия полученными им данными о вмешательстве России в ход выборов президента США. Россия обвинения отрицает.
С избранием Трампа президентом дипломатическая война между странами не прекратилась. США отказались вернуть доступ к российской недвижимости, и российский МИД сообщил о том, что с 1 сентября должна быть сокращена численность работников американской дипломатической миссии в России до 455 человек (именно столько россиян работают в дипмиссии в США, объяснял МИД). С 1 августа американским дипломатам было запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складами на юге столицы. В ответ США закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Таким образом было достигнуто равновесие.
После закрытия консульства в Сан-Франциско у России остались консульства в Хьюстоне, Сиэтле и Нью-Йорке. В России продолжают работать консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
США в ответ на сокращения дипломатов ограничили выдачу виз россиянам. Так, в августе 2017 года консульские службы США выдали гражданам России 14 939 неиммиграционных виз, а в сентябре — уже 7110.
http://www.rbc.ru/opinions/politics/04/09/2017/59ad09039a79474560e8cbd9
Однако численность американской дипмиссии все равно больше, указывал президент Путин в сентябре. В составе российской дипмиссии учитываются дипломаты, работающие в ООН, — 155 человек. «Если уж говорить о полном паритете, то это минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — говорил президент 5 сентября этого года (цитата по сайту Кремля).
Санкции расширяются
Впервые США ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц (в связи с событиями на Украине) в марте 2014 года, и до июля 2017 года список компаний и физических лиц расширяли 14 раз. В июле антироссийские санкции получили силу закона, то есть приобрели бессрочный характер. Отмена санкций теперь требует сложной юридической процедуры и согласия конгресса (до этого санкции регулировались четырьмя исполнительными указами Обамы, так называемыми executive orders, и для их отмены было достаточно воли президента). Всего с 2014 года под санкции США, связанные с событиями на Украине, подпали 569 физических и юридических лиц не только из России, но и с Украины, а также иностранные «дочки» российских компаний и граждане, обладающие гражданством других стран.
Товарооборот между странами рухнул еще в начале периода конфликтов и сейчас неуверенно восстанавливается. В январе— августе 2017 года, по данным Федеральной таможенной службы, товарооборот в стоимостном выражении между странами составил $14,5 млрд (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,8%), в том числе экспорт из России составил $6,6 млрд (рост на 22,3%), импорт — $7,9 млрд (рост на 16%). Пик российско-американских торговых отношений пришелся на 2011 год, когда товарооборот составил $31 млрд, после чего начал снижаться: в 2015 году сократился до $20,9 млрд, в 2016-м составил $20 млрд.
Неблагоприятный прогноз
Отношения в краткосрочной перспективе, в ближайшие два-три года, будут продолжать ухудшаться, а в среднесрочной перспективе (на четыре—семь лет), скорее всего, будут оставаться враждебными, прогнозирует Дмитрий Тренин. Сейчас российско-американские отношения не то что в худшем состоянии за долгое время, но в состоянии «большой неопределенности», указывает Сергей Ознобищев, директор Независимого института стратегических оценок.
Сложившаяся атмосфера осложнит переговорный процесс по важнейшим для стран договорам по вооружениям, говорят эксперты. В 2021 году истекает срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Документ был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и стал, по определению Обамы, одним из достижений политики «перезагрузки». Предшествовавший ему договор истек в 2009 году, переговоры по новому шли около года. Принятый в 2010 году договор предусматривает сокращение стратегических наступательных вооружений: ядерных боезарядов до 1550 с каждой стороны, каждая из сторон суммарно может иметь по 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.
Дмитрий Тренин выражает надежду, что дальнейшие переговоры по СНВ начнутся, когда для этого придет время, однако опасается за судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он был подписан в 1987 году в Вашингтоне, носит бессрочный характер и запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Во время последней встречи Лаврова и Тиллерсона, которая состоялась 20 сентября в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН, российский министр заявил, что у России есть претензии к США по поводу соблюдения договора РСМД. Москва указывает на то, что США используют в своих системах ПРО в Восточной Европе пусковые установки МК-41, которые, по договору, можно размещать на кораблях, но нельзя перебазировать на сушу. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет Россию в том, что она провела испытания запрещенных договором ракет, таких как РС-12М «Тополь» и «Ярс-М», дальность которых составляет от 2–6 тыс. до 11 тыс. км соответственно.
По словам Ознобищева, в данный момент процесс по разоружению сторон «остановился»: «Процесс разоружения, остановившись, начинает разрушаться. Развиваются новые вооружения, они вступают в новые взаимосвязи, изобретаются новые системы вооружений, которых раньше не было совсем. И поле переговоров все ширится и ширится. Сейчас процесс разоружения переходит из практической в плоскость взаимных обвинений».