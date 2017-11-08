Решили по-семейному

Микаил Шишханов покидает совет директоров группы «Сафмар»

На ближайшем совете директоров группы «Сафмар» из его состава выйдет Микаил Шишханов. Ранее стало известно о выходе бизнесмена из советов директоров «М.Видео», «РуссНефти» и «Сафмар финансовые инвестиции»

Микаил Шишханов (Фото: Саша Уткин для РБК)

На ближайшем совете директоров группы «Сафмар», который состоится до конца года, из его состава будет исключен Микаил Шишханов, рассказал РБК источник, близкий к группе, и подтвердил представитель «Сафмара». На сайте группы в составе совета директоров Шишханов уже не упоминается, но в материалах «СПАРК-Интерфакса» он все еще указан в качестве члена совета АО «Группа «Сафмар».

Семейный вклад

Группа «Сафмар» (название — производное от имен родителей основателя группы Михаила Гуцериева — Сафарбека и Марем) ​с 2015 года начала консолидацию активов семьи Гуцериевых — Шишханова, за исключением Бинбанка. По оценке Forbes, совокупное состояние семейного клана Гуцериевых ​в мае 2017 года составляло $9,91 млрд. Помимо Михаила Гуцериева в «клан» журнал традиционно включает его брата Саит-Салама, сына Саида, а также племянников — Билана Ужахова и Микаила Шишханова. «Семья — это не значит, что деньги общие, — пояснял в интервью «Ведомостям» Шишханов. — Это же не мафиозный клан, в котором все деньги на одном столе и делим их как хотим. Я самостоятельный предприниматель, мы координируемся, чтобы не конкурировать: они [семья Гуцериевых] не занимались банком, я не занимался нефтью». Вне семьи личное состояние Шишханова оценивалось в 2017 году в $2,3 млрд, Михаила Гуцериева — в $6,3 млрд.

Решение о выходе Шишханова из совета директоров было принято в связи тем, что бизнесмена с лета 2017 года больше нет в числе акционеров ни одной компании, которая входит в группу, пояснил РБК представитель «Сафмара». В сентябре в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос, осталась ли у бизнесмена какая-то доля в группе «Сафмар», сам Шишханов ответил, что, «к сожалению, не осталась». «Я полностью распродал активы. Если что-то и осталось, то там 0,001%», — добавил он, не уточняя, об «остатках» в каких проектах может идти речь. В октябре, в частности, стало известно о выходе Шишханова из состава акционеров «М.Видео». До конца года он покинет советы директоров этой розничной сети, а также компании «РуссНефть» и «Сафмар финансовые инвестиции» (управляет лизинговыми и пенсионными активами «Сафмара»). Советом директоров ПАО «Моспромстрой», которое прошло 6 октября, было принято решение о его новом составе — и Шишханова в списке кандидатов также нет. ​

Ранее источник РБК рассказывал, что «активы Шишханова остались в семье Гуцериевых».

Чем управляет «Сафмар» До 2015 года активы семьи Гуцериевых — Шишханова были объединены под названием «группа БИН». Сейчас все активы «Сафмара» разделены на шесть дивизионов: промышленные («РуссНефть», «Нефтисса», «ФортеИнвест», компании «Русский уголь», «Славкалий»), финансовые (ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»), ретейл («М.Видео» и «Эльдорадо»), строительство и девелопмент (ПАО «Моспромстрой», А101), коммерческая недвижимость (43 торговых и бизнес-центра) и гостиничный бизнес (девять отелей в Москве и два в СНГ). Михаил Гуцериев в августе в интервью «Ведомостям» уточнял, что формирование группы «Сафмар» еще не завершено. «Работа ведется, и к концу [2017] года у нас будет жесткая вертикаль управления. Будет общая отчетность, оборот группы составит чуть более 1 трлн руб.», — пояснял Гуцериев в начале 2017 года.

Держать дистанцию

«Инициатива по выходу из всех активов «Сафмара» и формальному​​ дистанцированию от Гуцериевых исходила от Шишханова, — заявил РБК один из знакомых семьи. — После начала проблем в Бинбанке, а об их масштабах стало понятно уже к лету, Микаил в личных разговорах сильно переживал, что история с банком может негативно сказаться на семье дяди и их взаимоотношениях». Публично, отвечая на вопрос в интервью «Ведомостям» уже после начала санации Бинбанка, как сейчас складываются его отношения с Гуцериевым, Шишханов говорил о том, что ему «стыдно» перед Гуцериевым. «Он за меня переживает. Я сильно переживаю, что это с его именем связано», — говорил бизнесмен.

В конце сентября Бинбанк, в котором Шишханов является основным акционером (ему принадлежало 67,967% акций банка), а Гуцериев — миноритарием (28,488%), обратился в ЦБ с просьбой о санации банка по новому механизму — с прямым участием регулятора в качестве инвестора через Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас в банке введена временная администрация, по итогам работы которой акционеры банка вновь могут получить часть этого бизнеса. Но Шишханов в интервью «Ведомостям» пообещал покинуть банковский бизнес: «Эти 25% [акций банка после санации я] точно не заслужил». «За год, два или три — сколько потребуется — я буду все делать, как скажет Центробанк, чтобы ко мне не было вопросов. А дальше найду себя в каком-нибудь другом бизнесе. Может быть, в промышленности», — рассуждал бизнесмен. Четверть бизнеса Бинбанка, по его версии, «заслужил тот миноритарий, который год назад дал большие деньги в капитал», имея в виду своего дядю Михаила Гуцериева — он инвестировал в проблемный банк в 2016 году порядка $300 млн в обмен на миноритарный пакет ​и даже на какое-то время возглавил его совет директоров.

При начале санации Бинбанка обсуждалось, что частично дыра в капитале банка будет сокращена за счет передачи ему на баланс бывшими собственниками других их активов. На прошлой неделе, 31 октября, зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил о начале передачи таких небанковских активов собственников санированного Бинбанка на его баланс. «Есть активы в сфере недвижимости. Конкретно там есть в списке переданных активов ценные бумаги «Интеко», А101, «РуссНефти», заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии — большой объем непрофильных для банка активов», — заявил Поздышев. Сколько конкретно акций «Интеко», А101 и «РуссНефти» передано в Бинбанк, не сообщается.

«В рамках санации Бинбанка Шишханов неоднократно говорил, что готов передать все личные активы для восстановления ситуации в банке. Многие активы «Сафмара» высоколиквидны, и есть публичные компании. Но в случае если ЦБ вдруг решит их использовать в ходе процедуры санации, это может оказать негативное влияние на эти компании, поскольку сложно оценить эффект, если акционером выступает непрофильный регулятор, заявил РБК инвестбанкир, знакомый с ситуацией.

По какому принципу будет определен финальный список активов, которые перейдут в ЦБ в рамках санации, регулятор не пояснял. «У временной администрации банка есть право оспаривать сделки, заключенные [акционерами или аффилированными с ними лицами] в течение одного года до дня назначения временной администрации. Если подобные сделки будут сочтены подозрительными, или могут быть расценены как предоставление преимущества какому-либо из кредиторов, или совершены в ущерб интересам банка, то такие сделки могут быть оспорены», — считает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.