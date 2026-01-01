Собянин: на подлете к Москве отразили атаку еще трех дронов

На подлете к Москве отразили новую атаку дронов

Сбиты еще три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Таким образом, число сбитых с полуночи на подлете к столице беспилотников возросло до девяти.

Об уничтожении последнего дрона Собянин написал в 03:50.

Аэропорт Домодедово после полуночи некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения на полеты действовали семь минут.