Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве отразили новую атаку дронов

Собянин: на подлете к Москве отразили атаку еще трех дронов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Сбиты еще три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Таким образом, число сбитых с полуночи на подлете к столице беспилотников возросло до девяти.

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
Политика

Об уничтожении последнего дрона Собянин написал в 03:50.

Аэропорт Домодедово после полуночи некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения на полеты действовали семь минут.

