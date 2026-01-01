На подлете к Москве отразили новую атаку дронов
Сбиты еще три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
Таким образом, число сбитых с полуночи на подлете к столице беспилотников возросло до девяти.
Об уничтожении последнего дрона Собянин написал в 03:50.
Аэропорт Домодедово после полуночи некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения на полеты действовали семь минут.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах