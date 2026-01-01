 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Новые законы в России
Для самозанятых появились экспериментальные больничные

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В России начался эксперимент с больничными для самозанятых, следует из закона, который вступает в силу с 1 января. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

Чтобы участвовать в эксперименте, нужно до 30 сентября 2027 года подать заявление в территориальный орган страховщика — в бумажной или электронной форме, — после чего ежемесячно перечислять страховые взносы.

Путин подписал пакет законов об эксперименте с больничными самозанятых
Самозанятый сможет выбрать страховую сумму: 35 тыс. или 50 тыс. руб. В первом случае ежемесячный взнос составит 1344 руб., во втором — 1920 руб. Раз в год можно будет изменить выбор.

Право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет по истечении шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Его размер рассчитают с учетом страхового стажа и периода внесения взносов, как указано в пояснительной записке к законопроекту в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Собянин назвал проблемой страховые выплаты за нежелающих работать
Анастасия Совкова
больничные самозанятые эксперимент законы страховые взносы
