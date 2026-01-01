 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести

Собянин: над подлете к Москве сбили еще три дрона
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Об отражении атаки первого дрона мэр написал в 23:55, а последнего — в 03:16

Над подлете к Москве сбили еще три дрона, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Таким образом, количество уничтоженных беспилотников, летевших на столицу, возросло до шести.

Об отражении атаки первого БПЛА мэр написал в 23:55, а последнего — в 03:16.

На подлете к Москве сбили еще один беспилотник
Политика

Аэропорт Домодедово после полуночи временно не принимал и не отправлял самолеты. Ограничения на полеты действовали семь минут.

Перед этим воздушная гавань некоторое время принимала и выпускала рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин беспилотники Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
Политика
Число уничтоженных на подлете к Москве дронов выросло до пяти
Политика
На подлете к Москве сбили три беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия Общество, 03:30
На Кубани обломки дронов повредили два частных дома Политика, 03:28
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:12
Появились круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде Общество, 03:00
Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году Общество, 02:32
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:26
Орбан назвал главный вопрос 2026 года Политика, 02:24
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В России заработали новые признаки мошеннических переводов Финансы, 01:45
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году Финансы, 01:24
Зеленский рассказал, чего хочет Украина Политика, 01:21
В России вводится новая добровольная отметка в паспорте вместо ИНН Общество, 01:08
Детям до 14 лет поменяют правила выезда в Белоруссию, Армению и Казахстан Общество, 01:05
Что изменится в личных финансах для россиян с 2026 года Инвестиции, 01:00
В России проиндексировали страховые пенсии по старости Финансы, 00:56