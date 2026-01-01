Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
Над подлете к Москве сбили еще три дрона, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
Таким образом, количество уничтоженных беспилотников, летевших на столицу, возросло до шести.
Об отражении атаки первого БПЛА мэр написал в 23:55, а последнего — в 03:16.
Аэропорт Домодедово после полуночи временно не принимал и не отправлял самолеты. Ограничения на полеты действовали семь минут.
Перед этим воздушная гавань некоторое время принимала и выпускала рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
