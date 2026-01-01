Собянин: над подлете к Москве сбили еще три дрона

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести

Об отражении атаки первого дрона мэр написал в 23:55, а последнего — в 03:16

Над подлете к Москве сбили еще три дрона, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

Таким образом, количество уничтоженных беспилотников, летевших на столицу, возросло до шести.

Об отражении атаки первого БПЛА мэр написал в 23:55, а последнего — в 03:16.

Аэропорт Домодедово после полуночи временно не принимал и не отправлял самолеты. Ограничения на полеты действовали семь минут.

Перед этим воздушная гавань некоторое время принимала и выпускала рейсы «по согласованию с соответствующими органами».