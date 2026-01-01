Собянин: на подлете к Москве сбили еще один беспилотник

На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Сбит еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в телеграм-канале в 02:21.

Это третий дрон, сбитый на подлете к столице с полуночи. О первом Собянин написал в 23:55. Примерно через полчаса он сообщил об уничтожении второго БПЛА.

Аэропорт Домодедово временно не принимал и не отправлял рейсы. На данный момент ограничения на полеты отменены.