На подлете к Москве сбили еще один беспилотник
Сбит еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в телеграм-канале в 02:21.
Это третий дрон, сбитый на подлете к столице с полуночи. О первом Собянин написал в 23:55. Примерно через полчаса он сообщил об уничтожении второго БПЛА.
Аэропорт Домодедово временно не принимал и не отправлял рейсы. На данный момент ограничения на полеты отменены.
