ФСБ получила право открывать свои следственные изоляторы

Свои следственные изоляторы уже были у ФСБ, их передали Минюсту в 1996 году для обеспечения прав человека после вступления России в Совет Европы. Москва покинула организацию после начала военной операции на Украине
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Федеральную службу безопасности (ФСБ) наделили полномочиями иметь и использовать собственные следственные изоляторы, соответствующий закон вступил в силу 1 января 2026 года.

Федеральный закон № 239-ФЗ подписал президент России Владимир Путин 23 июля 2025 года. Эта инициатива внесла поправки в п. г ст. 13 «Права органов федеральной службы безопасности» № 40-ФЗ «О ФСБ», который до этого был сформулирован следующим образом: «осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности». Туда добавили формулировку «иметь и использовать в соответствии с законодательством Российской Федерации следственные изоляторы».

После вступления России в Совет Европы в 1996 году подведомственные ФСБ следственные изоляторы передали Минюсту с целью обеспечения прав человека. Требовалось, чтобы система исполнения наказаний находилась под контролем ведомства, которое не занималось следствием. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Поводом стала его оценка военной операции на Украине.

ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Таким образом, ФСБ вернули право иметь свои следственные изоляторы, которые она будет обязана охранять, исполнять наказание в виде лишения свободы осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию. Сотрудники российских спецслужб имеют право применять специальные средства в отношении задержанных, которые хотят совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывают сопротивление.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ФСБ СИЗО Минюст Совет Европы
