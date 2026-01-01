На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар
На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области возник пожар на фоне удара, сообщил глава военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
По его словам, наблюдаются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы. «Все службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий», — написал он.
Кипер попросил жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
«Суспільне» сообщал о взрывах в Одессе. Взрывы также были слышны в Луцке. Мэр города Игорь Полищук писал в телеграм-канале о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах