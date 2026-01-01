 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар

Сюжет
Военная операция на Украине

На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области возник пожар на фоне удара, сообщил глава военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

По его словам, наблюдаются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы. «Все службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий», — написал он.

Власти Одессы сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов
Политика

Кипер попросил жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

«Суспільне» сообщал о взрывах в Одессе. Взрывы также были слышны в Луцке. Мэр города Игорь Полищук писал в телеграм-канале о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

