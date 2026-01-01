Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни

Джордж Клуни вместе с женой, правозащитницей Амаль Клуни и двумя детьми получил гражданство Франции. Президент США в ответ заявил о «серьезной проблеме» с преступностью из-за «совершенно ужасного подхода» Парижа к мигрантам

Президент США Дональд Трамп раскритиковал актера Джорджа Клуни, который вместе с женой, правозащитницей Амаль Клуни и двумя детьми получил гражданство Франции. В посте в Truth Social, посвященном супругам, Трамп упомянул проблемы с преступностью в этой стране.

«Отличные новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, где, к сожалению, серьезная проблема с преступностью из-за их совершенно ужасного подхода к иммиграции, во многом похожего на тот, что было при сонном Джо Байдене», — написал глава Белого дома.

Он напомнил, что Клуни после провальных дебатов оставил Байдена, чтобы затем поддержать Камалу Харрис, которая стала кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года после того, как Байден вышел из гонки.

«Клуни получил больше известности благодаря своей политической деятельности, чем благодаря своим немногочисленным и совершенно посредственным фильмам», — считает Трамп, назвав актера «вовсе не кинозвездой, а просто обычным парнем».

Джордж и Амаль Клуни, специалист по международному праву и одна из защитников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поженились в 2014 году в Венеции. В 2017 году у супругов родились близнецы Александр и Элла. Клуни — обладатель двух премий «Оскар»: как лучший актер второго плана, сыгравший в фильме «Сириана» 2006 года и как продюсер триллера «Операция «Арго» 2012 года.

С 2021 года семья актера владеет винодельческим поместьем Domaine de Canadel на юге Франции. Супругам также принадлежат особняки в Италии и Англии, квартира в Нью-Йорке и недвижимость в Кентукки.

Клуни признавался, что Франция — это «место, где мы чувствуем себя счастливее всего», но отмечал, что до сих пор плохо владеет французским языком «после 400 дней курсов». Актер также говорил, что не хотел бы воспитать детей «в культуре Голливуда».

Летом прошлого года Клуни в колонке для The New York Times под заголовком «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат» называл себя «пожизненным демократом», призывал Байдена выйти из гонки, чтобы спасти демократию. «Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден <...> 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — писал актер.