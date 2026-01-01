 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На Кубани обломки дронов повредили два частных дома

Сюжет
Военная операция на Украине

Два частных дома в станице Северской Краснодарского края получили повреждения в результате атаки дронов в новогоднюю ночь, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

Обломки беспилотников повредили крыши, в домах выбило стекла. Власти уточнили, что никто не пострадал.

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
Политика

Представитель Росавиации Артем Кореняко в 00:42 написал в телеграм-канале, что в аэропорту Краснодара действуют дополнительные ограничения на прием и отправку самолетов. Согласно действующему NOTAM, воздушная гавань принимает регулярные рейсы в определенные часы: с 09:00 до 19:00.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Краснодарский край беспилотники
