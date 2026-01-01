 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Новый год 2026
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 января 2026 года начал действовать новый закон, предоставляющий школьникам, не сдавшим ГИА после 9 класса, возможность бесплатно получить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзамена. Закон был принят в прошлом году.

Изменения были внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные баллы, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Перечень профессий и образовательных организаций определяют региональные власти, которые также смогут предоставлять государственную поддержку.

Госдума приняла закон о бесплатном профобразовании для не сдавших ОГЭ
Life
Среди наиболее востребованных рабочих специальностей среди школьников эксперты&nbsp;выделяют профессии электрика, сварщика и автомеханика

В пояснительной записке к закону отмечается, что девятиклассники, не сдавшие ГИА, часто теряют почти год на пересдачу. Этот период можно использовать для получения рабочей квалификации. Основная цель закона — снизить число подростков, выпадающих из образования, дать им возможность получить профессию и быстрее начать трудовую жизнь, а также решить кадровый дефицит и поддержать молодежь, говорилось в пояснительной записке.

Ранее для получения аттестата выпускник должен был успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. При успешной аттестации ученик получал аттестат об основном общем образовании и мог продолжить обучение в среднем общем или среднем профессиональном учебном заведении. Если ученик не сдавал более двух предметов, пересдача возможна была только после 1 сентября текущего года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
экзамены школьники профессия
Материалы по теме
Замминистра заявила о «хаосе и сумерках» в старых учебных программах
Политика
В школы разослали новые правила разрешения конфликтов с учениками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум Общество, 06:31
Трамп пожелал «мира на Земле» Политика, 06:04
Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни Политика, 05:47
В Москве МРОТ подняли более чем на 20% Общество, 05:31
Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона Политика, 05:10
Умерла «последняя королева Парижа» Общество, 04:48
Для самозанятых появились экспериментальные больничные Общество, 04:30
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
На подлете к Москве отразили новую атаку дронов Политика, 04:14
Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года Экономика, 04:02
Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия Общество, 03:30
На Кубани обломки дронов повредили два частных дома Политика, 03:28
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:12
Появились круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде Общество, 03:00
Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году Общество, 02:32