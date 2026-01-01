Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 января 2026 года начал действовать новый закон, предоставляющий школьникам, не сдавшим ГИА после 9 класса, возможность бесплатно получить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзамена. Закон был принят в прошлом году.

Изменения были внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные баллы, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Перечень профессий и образовательных организаций определяют региональные власти, которые также смогут предоставлять государственную поддержку.

В пояснительной записке к закону отмечается, что девятиклассники, не сдавшие ГИА, часто теряют почти год на пересдачу. Этот период можно использовать для получения рабочей квалификации. Основная цель закона — снизить число подростков, выпадающих из образования, дать им возможность получить профессию и быстрее начать трудовую жизнь, а также решить кадровый дефицит и поддержать молодежь, говорилось в пояснительной записке.

Ранее для получения аттестата выпускник должен был успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. При успешной аттестации ученик получал аттестат об основном общем образовании и мог продолжить обучение в среднем общем или среднем профессиональном учебном заведении. Если ученик не сдавал более двух предметов, пересдача возможна была только после 1 сентября текущего года.