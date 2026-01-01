Умерла «последняя королева Парижа»

Умерла модельер Жаклин де Рибес, сообщает AFP.

Графиня, прозванная «последней королевой Парижа», скончалась во вторник, 30 декабря, в Швейцарии, в возрасте 96 лет. Она была символом парижской элегантности и иконой мировой моды, дружила с модельерами Ив Сен-Лораном и Валентино, была меценатом и филантропом.

Жаклин де Ла Бонниньер де Бомон родилась 14 июля 1929 года в Париже в семье аристократов. В 19 лет вышла замуж за виконта, впоследствии графа, Эдуара де Рибеса (умер в 2013 году). В 1960-х она создала собственный дом моды, воодушевившись поддержкой Сен-Лорана, клиенткой которого была. Ее главным рынком стали США. Жаклин де Рибес возглавляла свой дом моды до 1995 года, после чего ушла с поста по состоянию здоровья.

В 1956 году она была включена в список самых элегантно одетых женщин мира, а в 1962-м ее имя было внесено в «Зал славы моды».

В 2015 году Жаклин де Рибес была удостоена выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, а в конце 2019-го продажа произведений из коллекции, собранной вместе с супругом, принесла €22,8 млн на торгах Sotheby's во Франции, часть выкупили Лувр и Версальский дворец.