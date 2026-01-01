Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года

В начале каждого нового года цены на проезд в общественном транспорте, акцизы на табак, алкоголь и бензин, а также другие платежи и сборы традиционно повышаются. Что именно и на сколько подорожает на этот раз — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Городской общественный транспорт

В начале 2026 года жители многих крупных городов России столкнутся с повышением цен на проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Так, например, в Москве стоимость разовой поездки по карте «Тройка» увеличится на ₽8 — с ₽67 до ₽75. В случае пересадки с автобуса или трамвая в метро или наоборот (в течение 90 минут и в пределах центральной зоны) нужно будет доплатить ₽37 (сейчас ₽33, прирост цены — ₽4). Пересадки с одного маршрута наземного транспорта на другой, а равно между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

При оплате банковской картой или телефоном стоимость одной поездки составит в пределах центральной зоны ₽83 (сейчас ₽74, прирост на ₽9, или 12,16%). Оплата по биометрии останется самой выгодной, но тоже подорожает — с ₽63 до ₽71 (+12,7%).

Одновременно подорожают и безлимитные проездные билеты. К примеру, цена годового проездного увеличится с ₽22,65 тыс. до ₽24,9 тыс. Стоимость одной поездки по абонементам на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем на ₽3,5, пояснили в столичном дептрансе. В предыдущий раз цены на проезд в Москве поднимали с 1 июня 2025 года.

В Московской области уже с 1 января стоимость разовой поездки в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте вырастет с ₽63 до ₽73 при оплате картами «Стрелка» и «Тройка» или банковской картой.

В Петербурге стоимость проезда в общественном транспорте в 2025 году увеличивали дважды, причем в последний раз ее повысили в августе, а потому на начало 2026 года новых повышений не планируется. В ряде других крупных городов России новогоднее повышение тарифов будет. Так, например, в Казани с 1 января стоимость разовой поездки в метро, а также в автобусе, трамвае или троллейбусе вырастет с ₽43 до ₽46 (+7%). Во Владивостоке стоимость одной поездки в автобусе при оплате наличными вырастет на ₽10 (до ₽60), при оплате банковской картой — на ₽6 (до ₽51). Проезд на трамваях, троллейбусах и фуникулере Владивостока подорожает в зависимости от способа оплаты на ₽3–5. В Тюмени с 1 января стоимость разовой поездки вырастет на ₽2, до ₽37–42 в зависимости от способа оплаты.

В Новосибирске цены на проезд подняли еще до наступления Нового года — с 24 декабря одна поездка в местном метро подорожала с ₽40 до ₽48 (+20%), а на наземном транспорте — с ₽40 до ₽45 (+12,5%).

Поезда, самолеты и междугородные автобусы

Регулируемые государством цены на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования подняли еще 1 декабря 2025 года (на 11,4%). Сами железнодорожники с 1 января 2026 года повысят цены на ряд услуг, оказываемых пассажирам, которые предпочитают более комфортные вагоны — от купе до СВ и люксов. Дороже станут и дорожные наборы (зубная паста и щетка, влажные салфетки для рук и т.д.), комплекты прессы и заказываемые в купе обеды-ужины. В большинстве случаев это приведет к подорожанию билетов, впрочем, не очень большому.

Стоимость проезда в пригородных поездах во многих регионах вырастет в начале 2026 года. Например, в Подмосковье цена проезда на электричке через одну пригородную зону составит с 2 января ₽61, плюс ₽39 за каждое дополнительное пересечение тарифных зон (сейчас ₽52 и ₽36, то есть прирост составит 17,3 и 8,3% соответственно).

В Чувашии с 1 января 2026 года стоимость проезда в обычных пригородных поездах увеличится более чем на 5% — с ₽4,12 до ₽4,33 за километр. Стоимость проезда на поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании (БППК) при покупке билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» увеличится на 8% — до ₽27 за первые 10 км и ₽2,7 за каждый следующий километр. В Волгоградской области предельный тариф повысили на 13,5% — с ₽23 до ₽26,1 за 10 км.

Одновременно с этим в ряде регионов объявлено о повышении в начале 2026 года стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусах. Так, например, в Ханты-Мансийском автономном округе стоимость проезда 1 км в междугородных автобусах с жесткими сиденьями вырастет на 7,8% (с ₽3,2 до ₽3,45), а в автобусах с мягкими сиденьями — до ₽4,4 (+7,8%).

С 1 марта собственники аэропортов в России получат право взимать с авиакомпаний особый сбор, средства от которого будут направляться на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Размер инфраструктурного сбора в первый год составит не более ₽150 с пассажира. Он будет взиматься в аэропортах, которые входят в аэропортовые холдинги, реконструирующие свои аэродромы и подписавшие с властями концессионные соглашения. Таких холдинга в России три — «Новапорт», «Аэропорты регионов» и «Аэродинамика». На данный момент ни один холдинг не подписал соглашение, первое ожидается в первом полугодии. Полный список участвующих в программе аэропортов пока формируется.

НДС, транспортный налог, таможенный сбор

С 1 января 2026 года базовая ставка взимаемого в России налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 20 до 22%. Теперь именно эта ставка будет отражаться в чеках по большинству товаров. Для цен на социально значимые продукты питания, лекарства, медицинскую продукцию и товары для детей сохранена льготная ставка на уровне 10%. Федеральная антимонопольная служба уже предупредила ретейлеров о недопустимости повышения цен на такие товары под предлогом увеличения ставки НДС.

Зампред Банка России Алексей Заботкин оценивал вклад повышения ставки НДС в рост цен на уровне 0,6–0,7 процентного пункта. По его словам, как именно вырастут цены, будет зависеть от «желания и способности бизнеса» переложить новые издержки на покупателей. «Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет. Но даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов считает, что россияне повышения НДС даже не заметят.

По оценкам экспертов, повышение ставки НДС на 2 п.п. приведет к общему росту цен в первом полугодии 2026 года в среднем на 1,7–2%. Но для некоторых товаров и услуг повышение цен может оказаться более значительным, поскольку список товаров и услуг, облагаемых НДС по льготной ставке, был сокращен. Так, молокосодержащие продукты, то есть дешевые аналоги молочной продукции — сметаны, творога, сыра и так далее, — в которых молочный жир частично заменен растительным, например пальмовым маслом, с 1 января 2026 года будут облагаться НДС не по льготной ставке 10%, а по общей ставке 22%.

Кроме того, с 1 января 2026 года начнут облагаться НДС банковские комиссии по карточным операциям — в частности, это затронет эквайринг и процессинг. Теперь НДС по ним составит 22%, в течение 20 лет действовала льгота по их полному освобождению от этого налога. «Очевидно, что отмена налоговых льгот может повлиять на платежный рынок. Конечно, есть риск того, что банки перенесут свои траты в тарифы», — заявила в декабре Набиуллина.

С началом 2026 года увеличится и размер таможенных сборов за совершение таможней операций, связанных с ввозом в Россию различных товаров. Возвращающихся в Россию туристов, которые купили за границей вещи для личного пользования, это не коснется, однако вырастет стоимость таможенного оформления для ряда ввозимых в страну товаров. Например, для радиоэлектроники она вырастет почти в 2,5 раза — с ₽30 тыс. до ₽73,86 тыс. за партию вне зависимости от ее объема.

С 1 января 2026 года в ряде регионов России будут повышены ставки транспортного налога. В Московской области для машин с наименее мощными двигателями (до 100 л.с.) налог вырастет на 40% — с ₽10 до ₽14 с каждой лошадиной силы. Для автомобилей с двигателями помощнее повышение будет минимальным — с ₽34 до ₽35 для машин с двигателями мощностью от 100 до 150 л.с. и с ₽49 до ₽50 для машин с двигателями мощностью от 150 до 200 л.с.

В Оренбургской области машины с двигателями мощностью менее 100 л.с. транспортным налогом до 2026 года не облагались. С 1 января плата для них составит ₽7 с каждой лошадиной силы в год. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. ставка увеличивается с ₽15 до ₽20 за 1 л.с.

В Липецкой области ставка транспортного налога для маломощных машин увеличена с 1 января с ₽15 до ₽20. Для автомобилей с мотором средней мощности ставка выросла с ₽28 до ₽30.

В Новосибирской области транспортный налог для маломощных машин (до 100 л.с.) вырастет с ₽11 до ₽12 за одну лошадиную силу, а для автомобилей с моторами на 100–150 л.с. — с ₽16,5 до ₽18.

Автомобили и мотоциклы

С 1 января акцизы на новые легковые автомобили вырастут в среднем на 5%:

для машин с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. — с ₽61 до ₽64 за лошадиную силу;

от 150 до 200 л.с. — с ₽583 до ₽613 за лошадиную силу;

от 200 до 300 л.с. — с ₽955 до ₽1004 за лошадиную силу;

от 300 до 400 л.с. — с ₽1628 до ₽1711 за лошадиную силу.;

от 400 до 500 л.с. — с ₽1685 до ₽1771 за лошадиную силу;

свыше 500 л.с. — с ₽1740 до ₽1829 за лошадиную силу.

Кроме того, с 1 января вырастет размер утилизационного сбора, взимаемого с автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. Индексация составит 10–25%.Так, например, для нового автомобиля с мощностью двигателя 160–190 л.с. и объемом 1–2 л размер сбора вырастет с ₽750 тыс. до ₽900 тыс. А для такого же, но подержанного — с ₽1,244 млн до ₽1,493 млн.

Бензин и техосмотр

С 1 января 2026 года увеличиваются примерно на 5% акцизы на горючее. Ставка акциза для бензина пятого класса вырастет с ₽17,088 тыс. до ₽17,959 тыс. за тонну, а дизельного топлива — с ₽12,12 тыс. до ₽12,738 тыс. В пересчете на литр горючего это означает увеличение акциза на ₽0,6–0,9.

Одновременно вырастет стоимость техосмотра. Как ожидается, в среднем по стране увеличение составит около 9,7 против 7,5% в прошлом году. В отдельных регионах повышение тарифов может сильно отличаться. Так, например, в Забайкальском крае стоимость техосмотра легкового автомобиля вырастет сразу на 31,5%, с ₽1098 до ₽1444, а в Башкирии, Пермском и Приморском краях повышение составит 9,5% — до ₽1150,83, ₽1203 и ₽1268 соответственно.

Жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с постановлением правительства России тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году изменятся дважды: с 1 января и с 1 октября. Январское повышение тарифов будет одинаковым для всех регионов и составит 1,7%, оно объясняется увеличением ставки НДС на 2 п.п.

В октябре тарифы вырастут. В Ставропольском крае их предельный рост разрешено установить на уровне 22%, в Дагестане — на 19,7%, в Тамбовской области — на 17,5%, в Москве — на 15%.

При этом уже с 1 января 2026 года размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (управление домом, текущий ремонт) в Москве вырастет на 15% для большинства категорий домов.

В результате базовые ставки за содержание жилого помещения в зависимости от типа здания и его оснащения составят: с лифтом и мусоропроводом — ₽52,89 за квадратный метр;

с лифтом, без мусоропровода — ₽47,73 за квадратный метр;

без лифта, с мусоропроводом — ₽44,32 за квадратный метр;

без лифта, без мусоропровода — ₽39,16 за квадратный метр.

Газировка и алкоголь

С 1 января 2026 года акциз на безалкогольные сладкие напитки увеличится на 10%, с ₽10 до ₽11 за литр. Это означает, что как минимум на рубль подорожает и литр любой сладкой газировки и других подслащенных напитков в розничной продаже.

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху и пиво (кроме крепкого, с долей этилового спирта свыше 8,6%) также вырастут на 10%, с ₽30 до ₽33 за литр. Для крепкого пива акциз вырастет на ₽6 — с ₽56 до ₽62 за литр.

Акцизы на крепкий алкоголь поднимутся с ₽740 до ₽824 за литр содержащегося в напитке безводного этилового спирта. Повышение акциза составит более 11%. Кроме того, с 1 января, в соответствии с приказом Минфина, в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в частности на водку — с ₽349 до ₽409 за 0,5 л (+₽60, или 17,2%), на коньяк — с ₽651 до ₽755. Дешевле эти напитки продавать будет нельзя.

Сигареты и вейпы

Минимальный размер акциза на сигареты с 1 января 2026 года вырастет до ₽4452 за 1 тыс. штук — ₽3278 за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены. Сейчас минимальная ставка акциза составляет ₽4000, то есть ₽2945 за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

В результате минимальная розничная цена пачки сигарет вырастет с 1 января с ₽135 до ₽153. Однако сигареты, произведенные в России или ввезенные в нее из-за границы до 31 декабря 2025 года, можно будет продавать по ₽135 до конца марта.

Минимальные цены на жидкости для вейпов с 1 января также увеличатся: с ₽63 до ₽72 за миллилитр во флаконах, с ₽80 до ₽90 в картриджах и с ₽106 до ₽120 в одноразовых системах «парения».

Путешествия по России

С 1 января еще в нескольких городах разных регионов России с прибывающих туда туристов начнут взимать особый налог. Как правило, размер его составляет 1–2% от стоимости проживания в гостинице (хостеле, санатории, кемпинге или на базе отдыха), но не менее ₽100 в сутки. В 2026 году туристический налог впервые начнет взиматься:

в Иркутске — 1% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки);

в Чите — 1% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки);

в Самаре — 1% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки);

в Нижнем Новгороде — 2% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки);

в Курске — 2% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки);

в Тюмени — 2% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки);

В ряде городов России вырастут ставки ранее введенного туристического налога с 1 до 2% от стоимости проживания (но не менее ₽100 в сутки). Такое произойдет, например, в Ульяновске, Петрозаводске, Казани. В Петербурге повышенная до 2% ставка туристического налога вступит в силу 1 апреля и будет действовать до конца сентября, а затем вновь опустится до 1%.

Мобильная связь и интернет

С начала 2026 года для многих россиян подорожают услуги связи, о чем заранее предупредили абонентов некоторые операторы. Так, «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2, входит в «Ростелеком») предупредил часть абонентов о повышении цен с ₽750 до ₽900. Представитель «Т2 РТК Холдинга» пояснил РБК, что тариф изменится только на архивных тарифах, цены на всех открытых для подключения и переходов тарифах заморожены до 2027 года.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») разослал предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным — ₽4,5 в сутки, а стоимость ряда тарифов и услуг обновится. Представитель «ВымпелКома» пояснил, что компания актуализирует стоимость услуг в соответствии с общеэкономическими и рыночными факторами, в том числе инвестициями в развитие сети, инфляцией, повышением НДС до 22%. «Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%. Цены на текущие предложения, доступные для подключения, не меняются, несмотря на изменения налоговой ставки», — сказал он.

Агентство Telecom Daily по итогам опроса телеком-компаний прогнозировало, что в 2026 году 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, поднимут тарифы. Около половины (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в пределах 5–10%, а 16% — более чем на 10%.