0

В Москве МРОТ подняли более чем на 20%

С 2026 года МРОТ в Москве составляет более 39 тыс. руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве теперь составляет более 39 тыс. руб., следует из соглашения, опубликованного на портале мэра Москвы.

«Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2026 года в размере 39 730 рублей», — говорится в документе.

До этого МРОТ в столице составлял 32 916 руб., таким образом, оплату труда повысят более чем на 20%.

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году
Политика
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении федерального МРОТ в размере 27 093 руб. со следующего года.

На данный момент федеральный МРОТ составляет 22 440 руб. — он будет увеличен на 20,7%.

