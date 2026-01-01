Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов

12 из них уничтожены над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице, сообщило Минобороны

В течение прошедшей ночи над Россией перехватили и сбили 168 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале. 12 из них уничтожены над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице.

Большинство БПЛА, 61, перехвачено над Брянской областью. Еще 25 сбили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, семь — над Калужской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи не раз сообщал об уничтожении дронов на подлете к городу. О первом сбитом беспилотнике он написал в 23:55. К 03:50 их количество возросло до девяти.

Аэропорт Домодедово после полуночи некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения на полеты действовали семь минут.