 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов

Минобороны: над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
12 из них уничтожены над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице, сообщило Минобороны

В течение прошедшей ночи над Россией перехватили и сбили 168 беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале. 12 из них уничтожены над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице.

Большинство БПЛА, 61, перехвачено над Брянской областью. Еще 25 сбили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, семь — над Калужской областью.

На подлете к Москве отразили новую атаку дронов
Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи не раз сообщал об уничтожении дронов на подлете к городу. О первом сбитом беспилотнике он написал в 23:55. К 03:50 их количество возросло до девяти.

Аэропорт Домодедово после полуночи некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения на полеты действовали семь минут.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
беспилотники Минобороны
Материалы по теме
За сутки над Россией сбили 371 беспилотник
Политика
За ночь над Россией сбили 86 беспилотников
Политика
Над восемью регионами России за день сбили 53 дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ФСБ получила право открывать свои следственные изоляторы Политика, 08:00
Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов Политика, 07:37
На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар Политика, 07:31
В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог Экономика, 07:00
WSJ узнала об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина от ЦРУ Политика, 06:57
Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум Общество, 06:31
Трамп пожелал «мира на Земле» Политика, 06:04
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни Политика, 05:47
В Москве МРОТ подняли более чем на 20% Общество, 05:31
Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона Политика, 05:10
Умерла «последняя королева Парижа» Общество, 04:48
Для самозанятых появились экспериментальные больничные Общество, 04:30
На подлете к Москве отразили новую атаку дронов Политика, 04:14
Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года Экономика, 04:02